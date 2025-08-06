‘Dias Perfeitos’ contará com perspectivas dos dois protagonistas
A série Original Globoplay expande o best-seller de Raphael Montes, trazendo o ponto de vista de Clarice e estreando dia 14 de agosto.
Uma perspectiva inédita marca a narrativa da série Original Globoplay ‘Dias Perfeitos’, adaptação da autora Claudia Jouvin com direção geral de Joana Jabace para o livro homônimo best-seller de Raphael Montes.
Além do ponto de vista de Téo (Jaffar Bambirra), como já apresentado na versão literária, a obra audiovisual também mergulha na mente de Clarice (Julia Dalavia), construindo uma dualidade intrigante entre percepção e realidade dos dois protagonistas.
Quatro episódios chegam à plataforma no dia 14 de agosto. Mais dois episódios serão disponibilizados nos dias 21 e 28 de agosto, respectivamente.
“Trazer o ponto de vista da Clarice foi importante para a personagem não ser apenas uma vítima. Esse ponto de vista, além de enriquecer a trama, se mostrou essencial para construir uma personagem forte e atual, apesar de tudo o que acontece com ela na história.
Essa trilha foi construída com muita atenção, para os fãs do livro não se sentirem ‘traídos’, para que ela não ficasse muito diferente da Clarice da literatura. É como se a gente visse uma perspectiva da história, que não é contada no livro, por estar mais focado no olhar do Téo”, a autora Claudia Jouvin explica.
Em termos estéticos, a fotografia e os enquadramentos ajudam a compor essa dualidade entre os personagens.
Os movimentos de câmera foram escolhidos de acordo com a personalidade de cada um, baseado em suas intenções, sensações e ações.
A narrativa visual pensada para Téo foi determinada com movimentos precisos, explorando a frieza, obsessão, compulsão e perfeccionismo de suas atitudes.
Já para Clarice, ora a direção optou por estabilizador de câmera mais vivo, ora pela câmera na mão; planos desenquadrados e lente macro, a fim de passar sensações de horror, confusão, medo, desespero e angústia.
Além disso, a obra traz uma narrativa dividida em quatro fases — Apresentação, Confinamento e Obsessão, Falsa Liberdade e Desfecho — cada uma marcada por uma evolução estética e emocional.
Na fase inicial, os personagens e o cenário urbano são apresentados com uma atmosfera vibrante e realista, que aos poucos revela um tom inquietante.
“Não é uma divisão da dramaturgia, mas uma ferramenta que usamos para guiar as escolhas visuais, sonoras e de atmosfera em cada etapa da história.
Essa estrutura nos ajudou a construir uma narrativa que o espectador também sente no decorrer dos oito episódios, acompanhando as transformações emocionais dos personagens”, explica a diretora Joana Jabace.
A obra tem produção da Anonymous Content BR e apresenta a história da aspirante a roteirista Clarice (Julia Dalavia) e do estudante de medicina Téo (Jaffar Bambirra).
Téo se encanta por Clarice após conhecê-la por acaso e, diante das negativas da jovem, decide sequestrá-la acreditando que, com o tempo, ela irá correspondê-lo.
O elenco também conta com Debora Bloch e Fabíula Nascimento, como as respectivas mães de Téo e Clarice, e outros nomes como Elzio Vieira, Julianna Gerais, Clarissa Pinheiro, Lee Taylor, Teca Pinheiro, Felipe Camargo, Giovanni Venturini, Heloísa Honein e Joana Castro.
Junto a Claudia, Dennison Ramalho e Yuri Costa assinam os roteiros.