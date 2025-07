Chaves e Chapolin vão chegar ao Globoplay; saiba quando

Os episódios de Chaves e Chapolin serão lançados em breve no streaming ‘Globoplay’.

Os seriados criados por Roberto Gómez Bolaños chegarão dublados ao catálogo da plataforma no dia 21 de julho.

Exibida originalmente no México entre 1973 e 1979, Chaves é uma comédia que já passou no Brasil pelo SBT, Cartoon Network, Multishow, Boomerang e TBS.

Roberto Gómez Bolaños, o criador de Chaves, foi um multifacetado artista mexicano: ator, comediante, músico, diretor, produtor, escritor e filantropo.

? NÃO CONTAVAM COM A MINHA ASTÚCIA ?



A partir do dia 21 de julho você se diverte com a Turma do Chaves e As aventuras do Chapolin Colorado no meu catálogo #ChavesEChapolinColorado