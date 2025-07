5 séries coreanas antigas para assistir na Netflix

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Netflix, uma plataforma de filmes e séries muito conhecia, está recheada de produções asiáticas. Veja uma lista com as mais antigas!

Para os fãs de séries coreanas, a Netflix disponibiliza um catálogo incrível para maratonar e se apaixonar.

Nesta matéria, vamos apresentar alguns títulos antigos que estão disponíveis na plataforma.

Prepare a pipoca, o coração e também o sofá. Você não vai se arrepender de maratonar!

Doramas antigos disponíveis na Netflix

Imagem do dorama "Misaeng" - Reprodução/ Netflix

1. O Príncipe da Cobertura (2012)

Sinopse:

Um príncipe herdeiro é transportado para 300 anos no futuro, onde assume uma nova identidade para estar perto de uma mulher que lembra sua falecida esposa.

Episódio final: 24 de maio de 2012



Primeiro episódio: 21 de março de 2012 (Coreia do Sul)



Produtora: SBS Plus



Elenco: Park Yoochun; Han Ji-min; Jeong Yu-mi; Lee Tae-sung; Lee Min-ho; Jung Suk-won; Choi Woo-shik



Episódios: 20

Onde assistir: Netflix.

2. Os Herdeiros (2013)

Sinopse:

Alunos de uma escola de elite aprendem sobre o amor enquanto se preparam para a vida adulta.

Produtora executiva: Yoon Ha rim



Prêmios: SBS Drama Award for Best Couple



Episódio final: 12 de dezembro de 2013



Primeiro episódio: 9 de outubro de 2013 (Coreia do Sul)



Gêneros: Drama coreano, Drama, Romance

Onde assistir: Netflix.

3. Príncipe de Café (2007)

Sinopse:

Han Kyul dá um novo rumo ao café da família e contrata apenas homens bonitos, incluindo uma garota de aparência andrógina que ele confunde com um rapaz.

Produtor executivo: Lee Eun Kyu



Prêmios: Baeksang Arts Award: Melhor Atriz Principal em Transmissão, Baeksang Arts Award: Best New Director



Episódio final: 27 de agosto de 2007



Primeiro episódio: 2 de julho de 2007 (Coreia do Sul)



Emissora original: Munhwa Broadcasting Corporation

Onde assistir: Netflix.

4. Misaeng (2014)

Sinopse:

Um estagiário inexperiente que adora jogar Go encara a dura realidade do mundo corporativo.

Produtor executivo: Ham Seung Hoon



Spin-off: Hope: Kitai Zero no Shinnyu Shain



Prêmios: Baeksang Arts Award: Melhor Ator Protagonista de TV



Indicações: Baeksang Arts Award: Melhor Drama em Transmissão



Episódio final: 20 de dezembro de 2014



Primeiro episódio: 17 de outubro de 2014 (Coreia do Sul)



Gêneros: Comédia, Drama, Biográfico, Comédia televisiva

Onde assistir: Netflix.

5. Meninos Antes de Flores (2009)

Sinopse:

Acompanhe as peripécias de Jan-di, uma garota humilde que entra em uma escola de prestígio e se envolve com um garoto mimado do grupo mais popular da escola.

Adaptação de: Hana Yori Dango



Episódio final: 31 de março de 2009



Primeiro episódio: 5 de janeiro de 2009 (Coreia do Sul)



Idiomas: Coreano, Indonésio, Inglês

Onde assistir: Netflix.