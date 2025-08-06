fechar
Filmes |

6 filmes que provam que você não precisa de explosões para perder o fôlego

Esses seis filmes mostram que não é preciso tiroteio ou perseguição para deixar o espectador vidrado e sem fôlego até a última cena.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 06/08/2025 às 22:49
Imagem do filme "O Quarto de Jack"
Imagem do filme "O Quarto de Jack" - Reprodução/YouTube

Clique aqui e escute a matéria

Se você acha que só filmes cheios de perseguições de carro, tiros e explosões são capazes de te deixar colado na tela, está na hora de rever esse conceito.

Muitas produções conseguem prender a atenção do público com histórias bem construídas, diálogos intensos e atuações marcantes.

Veja abaixo seis títulos que mostram como o silêncio e a tensão também podem acelerar o coração.

5 doramas de romance viciantes para assistir na Netflix

1. O Quarto de Jack

Um drama intenso sobre resiliência e amor entre mãe e filho, que prova como a tensão psicológica pode ser mais poderosa que qualquer cena de ação.

2. História de um Casamento

Conflitos emocionais, diálogos afiados e atuações premiadas em um retrato doloroso e belo do fim de uma relação.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

3. O Farol

Atmosfera sufocante, fotografia hipnótica e atuações perturbadoras que mergulham o espectador em um suspense psicológico único.

4. A Filha Perdida

Olivia Colman entrega uma performance intensa em um drama que explora maternidade, culpa e escolhas difíceis.

5. A Voz Suprema do Blues

Viola Davis e Chadwick Boseman brilham em um filme repleto de diálogos poderosos e emoção crua.

6. Na Natureza Selvagem

Uma jornada real e emocionante sobre liberdade, escolhas e autoconhecimento — sem precisar de nenhuma explosão para mexer com você.

Às vezes, o que realmente tira o fôlego não é o barulho das explosões, mas o peso de uma boa história e o silêncio entre as falas.

Leia também

6 filmes curtos demais para o vazio que deixam quando acabam
FILMES

6 filmes curtos demais para o vazio que deixam quando acabam
O filme que parecia clichê… e virou um clássico moderno na Netflix
Filmes

O filme que parecia clichê… e virou um clássico moderno na Netflix

Compartilhe

Tags