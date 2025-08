O filme que parecia clichê… e virou um clássico moderno na Netflix

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Com cara de comédia romântica genérica, esse filme surpreende pela profundidade, diálogos afiados e virou queridinho cult no streaming.

Você começa assistindo achando que vai ser só mais um título. Ações previsíveis, personagens que parecem sair de outro filme... Mas de repente, algo muda.

A história da matéria de hoje ganha camadas, diálogos cheios de suspense e uma obra que promete ficar na cabeça por dias.

Estamos falando de Entre Facas e Segredos (Knives Out), filme que estreou em 2019, na Netflix. Chegou como quem não queria nada, mas acabou virando um clássico moderno instantâneo.

"Entre Facas e Segredos"

Escrito e dirigido por Rian Johnson, o longa brinca com os clichês dos mistérios à la Agatha Christie, especialmente parecido com as histórias dos livros "Os Setes Relógios" e "O Assassinato no Expresso Oriente", no entanto, acrescenta ainda mais humor, crítica social e um elenco que entrega absolutamente tudo.

Com nomes de peso, como Daniel Craig, Ana de Armas, Chris Evans, Jamie Lee Curtis, entre outros, o filme conta com uma trama para ficar vidrado.

Qual a sinopse de "Entre Facas e Segredos"?

Imagem do filme "Entre Facas e Segredos", disponível na Netflix - Reprodução/Netflix

Depois de comemorar 85 anos de idade, o famoso escritos de histórias policiais Harlan Thrombey (Christopher Plummer) é encontrado morto dentro de sua propriedade.

Logo, o curioso e afável detetivo Benoit Blanc (Daniel Craig) é misteriosamente contratado para investigar o caso e descobre que, entre os funcionários misteriosos e a família conflituosa de Harlan, todos podem ser considerados suspeitos do crime.

Blanc vasculha uma série de pistas falsas, chantagens e mentiras egoístas da família disfuncional do autor falecido até a equipe da vítima, para descobrir a verdade por trás da morte suspeita.

Entre Facas e Segredos parecia só mais um passatempo e se tornou um filme cultuado por quem ama boas histórias com elegância, sarcasmo e inteligência.

Se ainda não viu, essa é a dica certeira do seu fim de semana. Se já viu, prepare-se pra assistir com outros olhos. Porque os clássicos modernos fazem isso: ficam ainda melhores a cada nova vez.