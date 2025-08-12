fechar
Heróis, vilões e reviravoltas: 6 séries imperdíveis para maratonar agora

Descubra as séries que combinam ação, suspense e personagens marcantes para você maratonar e se surpreender a qualquer momento.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 12/08/2025 às 22:51
Jesse pinkman e Walter Wwhite, de Breaking Bad, sentados em um sofá bebendo cerveja
Jesse pinkman e Walter Wwhite, de Breaking Bad, sentados em um sofá bebendo cerveja - Divulgação

Se você está procurando séries para maratonar agora, prepare-se para uma seleção imperdível que mistura heróis, vilões inesquecíveis e reviravoltas que vão te deixar grudado na tela.

Confira estas produções que fazem sucesso e prometem prender sua atenção do começo ao fim!

Heróis em ação:

The Boys — Uma série que desconstrói o universo dos super-heróis, mostrando o lado sombrio e corrupto desses “salvadores”.

Daredevil — A história do advogado cego que combate o crime nas ruas de Hell’s Kitchen, com muita ação e dilemas morais.

Vilões que conquistam:

Breaking Bad — A trajetória de Walter White, um professor de química que se transforma em um dos maiores traficantes de metanfetamina, mostrando como o mal pode surgir das piores circunstâncias.

You — Acompanhe Joe Goldberg, um stalker obcecado que faz de tudo para controlar e conquistar a pessoa amada, num thriller psicológico tenso e envolvente.

Reviravoltas de tirar o fôlego:

Westworld — Um parque temático futurista onde robôs ganham consciência, gerando conflitos e mistérios que desafiam o conceito de realidade.

Stranger Things — Um grupo de crianças enfrenta eventos sobrenaturais na pequena cidade de Hawkins, com muito suspense, nostalgia e descobertas surpreendentes.

Essas séries oferecem uma mistura perfeita de ação, suspense e personagens inesquecíveis — o combo ideal para quem quer maratonar histórias intensas e cheias de emoção. Então, prepare a pipoca, ajuste o sofá e aproveite cada episódio!

