fechar
Séries |

Quando a última cena surpreende: 5 séries que mudaram tudo no final

Descubra 5 séries com finais surpreendentes que deixaram os espectadores divididos entre emoção, choque e debates acalorados; veja os detalhes

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 12/08/2025 às 22:27
Imagem do elenco da primeira temporada de "Lost"
Imagem do elenco da primeira temporada de "Lost" - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

Nada como uma boa série para prender nossa atenção, não é mesmo? E quando a última cena chega, tudo pode mudar — para o bem ou para o mal.

Trazemos abaixo uma lista especial de produções que mexeram com as emoções dos fãs justamente no desfecho, deixando aquele gostinho de “uau” — ou, às vezes, aquele choque inesperado. Confira!

“Game of Thrones”

Entre essas séries marcantes, “Game of Thrones” certamente está no topo. Seu final inesperado dividiu opiniões e gerou debates acalorados sobre o destino dos personagens e o desfecho da trama.

“Lost”

Já “Lost” apostou em um final aberto e cheio de mistérios que até hoje rendem teorias e discussões entre os fãs.

“How I Met Your Mother”

Outra produção que surpreendeu foi “How I Met Your Mother”, que chocou o público com uma reviravolta no último episódio, mudando completamente a percepção de toda a história.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

“Breaking Bad”

Por sua vez, “Breaking Bad” entregou um desfecho intenso e emocionante que satisfez a maior parte dos fãs, amarrando bem as pontas da jornada de Walter White.

“The Leftovers”

E não podemos esquecer de “The Leftovers”, que fechou sua história com um final poético e enigmático, deixando uma sensação profunda de reflexão sobre perda e esperança.

Se você é daqueles que ama um plot twist de tirar o fôlego, essa seleção é para você. Prepare a pipoca e confira histórias que provaram que o último capítulo pode transformar toda a narrativa, seja com um final feliz, trágico ou totalmente inesperado.

Afinal, na era das maratonas, um desfecho surpreendente é o que faz toda a diferença!

5 doramas de romance viciantes para assistir na Netflix

Leia também

4 doramas com finais tristes para assistir e chorar
DORAMAS

4 doramas com finais tristes para assistir e chorar
5 doramas incríveis com advogados para quem ama o tema!
DORAMAS

5 doramas incríveis com advogados para quem ama o tema!

Compartilhe

Tags