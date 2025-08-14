4 séries de true crime que te farão duvidar de tudo
De Making a Murderer a The Jinx, descubra documentários que revelam falhas no sistema e questionam o que é real.
Clique aqui e escute a matéria
O gênero true crime nos viciou em histórias reais que parecem ficção, mas algumas produções vão além, explorando casos tão complexos e cheios de reviravoltas que nos fazem questionar a justiça, a mídia e a própria natureza da verdade.
Se você é fã de uma boa investigação que te mantém na ponta da cadeira, prepare-se para maratonar estas quatro séries que vão te fazer duvidar de tudo o que você achava que sabia.
1. Making a Murderer (Netflix)
Making a Murderer foi a série que catapultou o gênero true crime para o mainstream e, com razão. Ela conta a história de Steven Avery, que passou 18 anos na prisão por um crime que não cometeu. Depois de ser exonerado, ele é novamente preso, desta vez por assassinato.
A série, filmada ao longo de 10 anos, investiga as falhas no sistema judicial de forma tão detalhada que você se sentirá parte do júri, questionando a todo momento se a polícia manipulou as provas e se o homem que foi condenado pela segunda vez é realmente culpado.
2. The Jinx: The Life And Deaths Of Robert Durst (HBO Max)
Se você procura uma história com um final chocante, The Jinx é a escolha certa. O documentário investiga a vida de Robert Durst, um bilionário excêntrico que foi suspeito de envolvimento em três crimes, mas nunca foi condenado.
Com entrevistas exclusivas, a série mostra o próprio Durst comentando os casos. O grande trunfo é o final, que se desenrola de uma forma tão surreal que se tornou um dos momentos mais icônicos da história da TV. The Jinx é um lembrete assustador de que, às vezes, a verdade está escondida à vista de todos.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
3. The Staircase (HBO Max)
The Staircase explora o caso de Michael Peterson, um escritor acusado de assassinar sua esposa, Kathleen, que foi encontrada morta na escada de casa. A série acompanha o julgamento, mostrando as teorias da defesa e da acusação, e o drama familiar que se desenrola.
O que a torna tão fascinante é a quantidade de detalhes e a forma como ela te convida a formar sua própria opinião. Você irá oscilar entre a certeza da culpa e a possibilidade da inocência, e o final vai te deixar com mais perguntas do que respostas.
4. Quem Matou Malcolm X? (Netflix)
Mais do que um simples documentário, Quem Matou Malcolm X? é uma investigação que mudou a história. A série acompanha o pesquisador Abdur-Rahman Muhammad, que dedica sua vida a desvendar a verdade por trás do assassinato de Malcolm X.
O que a torna tão poderosa é a forma como ela expõe falhas na investigação original do FBI e da polícia de Nova York, revelando que os homens condenados podem ter sido inocentes.
O impacto da série foi tão grande que, após sua exibição, a promotoria reabriu o caso, levando à exoneração dos dois homens. É uma prova de que a verdade pode, sim, mudar o passado.
5 doramas de romance viciantes para assistir na Netflix