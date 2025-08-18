Kamylinha quebra o silêncio e fala pela primeira vez sobre relação com Hytalo Santos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Em entrevista, jovem diz que sempre quis apenas viver em paz e reforça que nunca houve exploração em sua relação com o influenciador.

Neste domingo (17), Kamylinha Santos falou pela primeira vez sobre sua relação com o influenciador Hytalo Santos, preso na última sexta-feira (15), em Carapicuíba, São Paulo.

A jovem concedeu entrevista ao programa Domingo Espetacular, da Record, onde destacou que sua história ao lado de Hytalo sempre foi pautada pelo desejo de viver sua vida em paz, longe de polêmicas.

“Eu era fã dele quando ele morava lá em Cajazeiras. Eu sempre gostei de dança, sempre gostei de dançar. Então eu postava vídeo dançando. Nunca teve negócio de exploração, nunca teve. Eu sou assim, gosto de dançar, mas também gosto de viver minha vida. Eu só queria viver minha vida em paz com ele. Só”, declarou.

Kamylinha, que foi "adotada" por Hytalo aos 12 anos, reforçou que sua paixão pela dança sempre foi verdadeira e que não havia nenhum tipo de exploração em sua relação com o influenciador.

A declaração aconteceu em meio à prisão de Hytalo e de seu marido, Israel Nata Vicente, acusados de tráfico de pessoas e exploração sexual infantil. As detenções ocorreram a partir de mandados expedidos pela Justiça da Paraíba.

Segundo investigações do Ministério Público da Paraíba e do Ministério Público do Trabalho, os dois teriam utilizado menores de idade para a produção de conteúdos nas redes sociais.

Após a prisão, a defesa entrou com pedido de habeas corpus, mas a Justiça negou. Em audiência de custódia, a decisão foi mantida, e o casal permaneceu preso.

Com informações do portal Em OFF.