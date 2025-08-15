Quem é Euro, marido de Hytalo Santos, preso junto com o influenciador em Cotia

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O influenciador Hytalo Santos e o marido, Israel Nata Vicente, conhecido como Euro, foram presos nesta sexta-feira (15) na Grande São Paulo

O influenciador Hytalo Santos e o marido, Israel Nata Vicente, conhecido como Euro, foram presos nesta sexta-feira (15) em Cotia, na Grande São Paulo.

O casal está junto há sete anos e oficializou a união em 2023, em uma cerimônia que chamou atenção pelo convite inusitado: um iPhone 15 Pro Max.

O evento contou com a presença de nomes como Deolane Bezerra, Tainá e Kaio Viana, mas a ausência de celebridades como Virgínia Fonseca, Zé Felipe, Camila Loures e Lucas Guimarães foi notada.

Quem é Euro?

Euro iniciou a carreira como cantor e hoje se apresenta como empresário, compositor e influenciador. O primeiro encontro com Hytalo aconteceu em um show da MC Sara, artista que ele empresariava.

Segundo relato do próprio Hytalo no podcast Podcats, Euro, que até então se relacionava apenas com mulheres, revelou que o influenciador foi seu primeiro parceiro homem.

Nas redes sociais, o casal compartilhava momentos da rotina com um grupo de adolescentes apelidado por Hytalo de “Turma do Hytalo”. Embora não formalmente adotados, os jovens passavam parte do tempo na casa do influenciador.

O grupo se tornou alvo de polêmica após o youtuber Felca publicar denúncias envolvendo a aparição desses adolescentes em vídeos com conteúdo sexual. Na época, Euro publicou um vídeo defendendo o marido, sem citar nomes, e afirmando que confiava na justiça.

“A justiça da Terra e a de Deus vão ser feitas como sempre foram feitas, e sua volta por cima vai ser tremenda, porque eu sei o Deus que servimos. Te amo. Você nos ensina a cada dia por onde passa. Ensina sua bondade. O que tem, quer que todos tenham. É feliz com a conquista do próximo. Quantas famílias hoje têm um teto ou uma mansão porque você deu sem olhar pra você?”, declarou Euro no vídeo publicado no dia 9.