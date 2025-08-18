Chaveamento da Série D 2025: Veja a classificação geral que define confrontos das quartas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Santa Cruz superou o Sergipe e Central o Lagarto. Ambos clubes pernambucanos têm mais um mata-mata antes da disputa pelo acesso à Série C

O duelo entre Santa Cruz e Altos define em que pé chegarão todos os 16 times que disputam as oitavas-de-final da Série D para as partidas da volta, marcadas para o próximo fim de semana.

Embora, claro, a prioridade seja superar o seu adversário nos confrontos, existe também a importância de secar confrontos de outras chaves, uma vez que os duelos das quartas-de-final serão definidos através da Classificação Geral da 4ª divisão.

Esta classificação inclui não apenas os 14 jogos da fase de grupos, mas também os jogos de mata-mata, daí a importância de secar eventuais adversários e de vencer as duas partidas e marcar o máximo de gols.

Os quatro times melhores classificados terão não somente um chaveamento teoricamente mais fácil, como o direito de jogar em casa na segunda partida da próxima fase.

A equipe piauiense terá a vantagem de fazer o jogo da volta em Teresina, enquanto o Alvinegro pernambucano decidirá a classificação para as quartas de final no Estádio Lacerdão.

Classificação Geral da Série D

Números anteriores a Santa Cruz x Altos, esta matéria será atualizada

Posição Time Pontos Jogos Vitórias Empates Derrotas GM GS SG 1 ASA 40 17 12 4 1 31 8 23 2 Aparecidense 39 17 12 3 2 39 17 22 3 Inter de Limeira 37 17 11 4 2 24 8 16 4 América-RN 34 17 10 4 3 25 10 15 5 Barra 33 17 10 3 4 25 11 14 6 Ceilândia 33 17 9 6 2 26 16 10 7 Altos 32 16 9 5 2 30 16 14 8 Rio Branco-ES 30 17 9 3 5 22 10 12 9 Santa Cruz 30 16 9 3 4 23 13 10 10 Manauara 30 17 8 6 3 29 13 16 11 Central 30 17 8 6 3 19 11 8 12 Cianorte 29 17 8 5 4 27 18 9 13 Mixto 28 17 7 7 3 24 15 9 14 Imperatriz 27 17 8 3 6 19 18 1 15 Goiatuba 26 17 7 5 5 26 21 5 16 Maranhão 25 17 6 7 4 24 16 8 Legenda: 1º a 4º Joga a volta em casa • 5º a 8º Joga a ida em casa Vamos conversar no ZAP? Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Chaveamento do Brasileirão Série D 2025

Oitavas-de-final

Maranhão × Central (Ida: 2 x 1)

Imperatriz × América-RN (Ida: 0 x 1)

Santa Cruz x Altos (Ida: Em andamento)

Manauara × ASA (Ida: 0 x 1)

Goiatuba x Aparecidense (Ida: 2 x 3)

Rio Branco-ES × Inter de Limeira (Ida: 0 x 1)

Cianorte x Mixto (Ida: 1 x 1)

Ceilândia × Barra-SC (Ida: 1 x 1)

Times à direita decidem o jogo da volta em casa

Quartas-de-final

8ª melhor campanha x Melhor campanha

5ª melhor campanha x 4ª melhor campanha