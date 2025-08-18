Chaveamento da Série D 2025: Veja a classificação geral que define confrontos das quartas
Santa Cruz superou o Sergipe e Central o Lagarto. Ambos clubes pernambucanos têm mais um mata-mata antes da disputa pelo acesso à Série C
O duelo entre Santa Cruz e Altos define em que pé chegarão todos os 16 times que disputam as oitavas-de-final da Série D para as partidas da volta, marcadas para o próximo fim de semana.
Embora, claro, a prioridade seja superar o seu adversário nos confrontos, existe também a importância de secar confrontos de outras chaves, uma vez que os duelos das quartas-de-final serão definidos através da Classificação Geral da 4ª divisão.
Esta classificação inclui não apenas os 14 jogos da fase de grupos, mas também os jogos de mata-mata, daí a importância de secar eventuais adversários e de vencer as duas partidas e marcar o máximo de gols.
Os quatro times melhores classificados terão não somente um chaveamento teoricamente mais fácil, como o direito de jogar em casa na segunda partida da próxima fase.
A equipe piauiense terá a vantagem de fazer o jogo da volta em Teresina, enquanto o Alvinegro pernambucano decidirá a classificação para as quartas de final no Estádio Lacerdão.
Classificação Geral da Série D
- Números anteriores a Santa Cruz x Altos, esta matéria será atualizada
|Posição
|Time
|Pontos
|Jogos
|Vitórias
|Empates
|Derrotas
|GM
|GS
|SG
|1
|ASA
|40
|17
|12
|4
|1
|31
|8
|23
|2
|Aparecidense
|39
|17
|12
|3
|2
|39
|17
|22
|3
|Inter de Limeira
|37
|17
|11
|4
|2
|24
|8
|16
|4
|América-RN
|34
|17
|10
|4
|3
|25
|10
|15
|5
|Barra
|33
|17
|10
|3
|4
|25
|11
|14
|6
|Ceilândia
|33
|17
|9
|6
|2
|26
|16
|10
|7
|Altos
|32
|16
|9
|5
|2
|30
|16
|14
|8
|Rio Branco-ES
|30
|17
|9
|3
|5
|22
|10
|12
|9
|Santa Cruz
|30
|16
|9
|3
|4
|23
|13
|10
|10
|Manauara
|30
|17
|8
|6
|3
|29
|13
|16
|11
|Central
|30
|17
|8
|6
|3
|19
|11
|8
|12
|Cianorte
|29
|17
|8
|5
|4
|27
|18
|9
|13
|Mixto
|28
|17
|7
|7
|3
|24
|15
|9
|14
|Imperatriz
|27
|17
|8
|3
|6
|19
|18
|1
|15
|Goiatuba
|26
|17
|7
|5
|5
|26
|21
|5
|16
|Maranhão
|25
|17
|6
|7
|4
|24
|16
|8
Legenda: 1º a 4º Joga a volta em casa • 5º a 8º Joga a ida em casa
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Chaveamento do Brasileirão Série D 2025
Oitavas-de-final
- Maranhão × Central (Ida: 2 x 1)
- Imperatriz × América-RN (Ida: 0 x 1)
- Santa Cruz x Altos (Ida: Em andamento)
- Manauara × ASA (Ida: 0 x 1)
- Goiatuba x Aparecidense (Ida: 2 x 3)
- Rio Branco-ES × Inter de Limeira (Ida: 0 x 1)
- Cianorte x Mixto (Ida: 1 x 1)
- Ceilândia × Barra-SC (Ida: 1 x 1)
Times à direita decidem o jogo da volta em casa
Quartas-de-final
- 8ª melhor campanha x Melhor campanha
- 5ª melhor campanha x 4ª melhor campanha
- 7ª melhor campanha x 2ª melhor campanha
- 6ª melhor campanha x 3ª melhor campanha