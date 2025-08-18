fechar
Serie D |

Chaveamento da Série D 2025: Veja a classificação geral que define confrontos das quartas

Santa Cruz superou o Sergipe e Central o Lagarto. Ambos clubes pernambucanos têm mais um mata-mata antes da disputa pelo acesso à Série C

Por Victor Peixoto Publicado em 18/08/2025 às 21:54
Thiago Galhardo em comemoração de gol pelo Santa Cruz
Thiago Galhardo em comemoração de gol pelo Santa Cruz - Instagram/SCFC

O duelo entre Santa Cruz Altos define em que pé chegarão todos os 16 times que disputam as oitavas-de-final da Série D para as partidas da volta, marcadas para o próximo fim de semana.

Embora, claro, a prioridade seja superar o seu adversário nos confrontos, existe também a importância de secar confrontos de outras chaves, uma vez que os duelos das quartas-de-final serão definidos através da Classificação Geral da 4ª divisão.

Esta classificação inclui não apenas os 14 jogos da fase de grupos, mas também os jogos de mata-mata, daí a importância de secar eventuais adversários e de vencer as duas partidas e marcar o máximo de gols.

Os quatro times melhores classificados terão não somente um chaveamento teoricamente mais fácil, como o direito de jogar em casa na segunda partida da próxima fase.

A equipe piauiense terá a vantagem de fazer o jogo da volta em Teresina, enquanto o Alvinegro pernambucano decidirá a classificação para as quartas de final no Estádio Lacerdão.

Classificação Geral da Série D

  • Números anteriores a Santa Cruz x Altos, esta matéria será atualizada
Posição Time Pontos Jogos Vitórias Empates Derrotas GM GS SG
1 ASA 40 17 12 4 1 31 8 23
2 Aparecidense 39 17 12 3 2 39 17 22
3 Inter de Limeira 37 17 11 4 2 24 8 16
4 América-RN 34 17 10 4 3 25 10 15
5 Barra 33 17 10 3 4 25 11 14
6 Ceilândia 33 17 9 6 2 26 16 10
7 Altos 32 16 9 5 2 30 16 14
8 Rio Branco-ES 30 17 9 3 5 22 10 12
9 Santa Cruz 30 16 9 3 4 23 13 10
10 Manauara 30 17 8 6 3 29 13 16
11 Central 30 17 8 6 3 19 11 8
12 Cianorte 29 17 8 5 4 27 18 9
13 Mixto 28 17 7 7 3 24 15 9
14 Imperatriz 27 17 8 3 6 19 18 1
15 Goiatuba 26 17 7 5 5 26 21 5
16 Maranhão 25 17 6 7 4 24 16 8

Legenda: 1º a 4º Joga a volta em casa • 5º a 8º Joga a ida em casa

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

 

Chaveamento do Brasileirão Série D 2025

Oitavas-de-final

  • Maranhão × Central (Ida: 2 x 1)
  • Imperatriz × América-RN (Ida: 0 x 1)
  • Santa Cruz x Altos (Ida: Em andamento)
  • Manauara × ASA (Ida: 0 x 1)
  • Goiatuba x Aparecidense (Ida: 2 x 3)
  • Rio Branco-ES × Inter de Limeira (Ida: 0 x 1)
  • Cianorte x Mixto (Ida: 1 x 1)
  • Ceilândia × Barra-SC (Ida: 1 x 1)

Times à direita decidem o jogo da volta em casa

Quartas-de-final 

  • 8ª melhor campanha x Melhor campanha
  • 5ª melhor campanha x 4ª melhor campanha
  • 7ª melhor campanha x 2ª melhor campanha
  • 6ª melhor campanha x 3ª melhor campanha

Leia também

Santa Cruz supera recorde de público da Arena de PE hoje (18/08)? Veja os números
capacidade total

Santa Cruz supera recorde de público da Arena de PE hoje (18/08)? Veja os números
Resultado do jogo do Santa Cruz x Altos hoje (18/08): Veja placar parcial e gols
Série D

Resultado do jogo do Santa Cruz x Altos hoje (18/08): Veja placar parcial e gols

Compartilhe

Tags