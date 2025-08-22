Chaveamento da Série D 2025: Jogos de hoje (23/08) definem 5 vagas nas quartas de final; veja guia completo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Confira a tabela detalhada do sábado (23/08), com transmissão ao vivo, horário e quem tem vantagem nos duelos de volta na competição nacional

O Brasileirão Série D 2025 é uma verdadeira maratona, pois até o acesso são três etapas eliminatórias. Dos 64 times que iniciaram a fase de grupos, restam 16 nas oitavas de final.

Esse número diminui neste sábado (23/08). O dia reserva cinco dos oito jogos de volta pela vaga nas quartas de final, com destaque para o jogo entre ASA e Marauara em Arapiraca.

Nesta matéria, você encontra tudo o que precisa saber sobre o mata-mata da competição, com a tabela detalhada, regulamento oficial e pode assistir as partidas com imagens de graça.

Jogos de volta das oitavas de final da Série D 2025

Conforme as regras (todas aqui) da Confederação Brasielira da Futebol (CBF), o gol fora não conta como desempate. Se houver igualdade na soma dos placares, definição nos pênaltis.

Ida e volta : Os duelos da segunda fase até a final são disputados em dois jogos.

: Os duelos da segunda fase até a final são disputados em dois jogos. Melhor campanha : A equipe com a melhor campanha geral decide como mandante.

: A equipe com a melhor campanha geral decide como mandante. Critério: Não há gol fora de casa como desempate. Em caso de igualdade, pênaltis.

Barra x Ceilândia

Ida : Ceilândia 1 x 1 Barra

: Ceilândia 1 x 1 Barra Volta: 16h - Barra x Ceilândia

Aparecidense x Goiatuba

Ida : Goiatuba x Aparecidense



: Goiatuba x Aparecidense Volta: 16h - Aparecidense x Goiatuba



Inter de Limeira x Rio Branco

Ida : Rio Branco x Inter de Limeira

: Rio Branco x Inter de Limeira Volta: 16h - Inter de Limeira x Rio Branco

ASA x Manauara

Ida : Manauara 0 x 1 ASA

: Manauara 0 x 1 ASA Volta: 17h - ASA x Manauara

Mixto x Cianorte

Ida : Cianorte x Mixto

: Cianorte x Mixto Volta: 18h - Mixto x Cianorte

Chaveamento do Brasileirão Série D 2025 até a final



Todos os confrontos são definidos por chaveamento, com os classificados sendo pareados de acordo com sua posição na classificação geral da competição, somando as fases disputadas.

Classificação geral da Série D 2025

1° Asa - 40 pontos

2° Aparecidense - 39 pontos



3° Inter de Limeira - 37 pontos



4° América-RN - 34 pontos



5° Barra-SC - 33 pontos



6° Altos-PI - 33 pontos



7° Ceilândia - 33 pontos



8° Santa Cruz - 31 pontos



9° Rio Branco-ES - 30 pontos



10° Manauara - 30 pontos



11° Central - 30 pontos



12° Mixto-MT - 28 pontos



13° Imperatriz-MA - 27 pontos



14° Cianorte - 27 pontos



15° Goiatuba - 26 pontos



16° Maranhão - 25 pontos

Os quatro times que se classificarem para a semifinal estarão garantidos na Série C de 2026. Os demais, para jogar a Quarta Divisão outra vez, precisaram confirmar vagas via Estadual.

Quartas de final

8ª melhor campanha x Melhor campanha



5ª melhor campanha x 4ª melhor campanha



7ª melhor campanha x 2ª melhor campanha



6ª melhor campanha x 3ª melhor campanha

Semifinais

Vencedor Quartas 1 ou 2 x Vencedor Quartas 1 ou 2

Vencedor Quartas 3 ou 4 x Vencedor Quartas 3 ou 4

Finais

Vencedor Semis 1 ou 2 x Vencedor Semis 1 ou 2