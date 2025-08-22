Chaveamento da Série D 2025: Jogos de hoje (23/08) definem 5 vagas nas quartas de final; veja guia completo
Confira a tabela detalhada do sábado (23/08), com transmissão ao vivo, horário e quem tem vantagem nos duelos de volta na competição nacional
O Brasileirão Série D 2025 é uma verdadeira maratona, pois até o acesso são três etapas eliminatórias. Dos 64 times que iniciaram a fase de grupos, restam 16 nas oitavas de final.
Esse número diminui neste sábado (23/08). O dia reserva cinco dos oito jogos de volta pela vaga nas quartas de final, com destaque para o jogo entre ASA e Marauara em Arapiraca.
Nesta matéria, você encontra tudo o que precisa saber sobre o mata-mata da competição, com a tabela detalhada, regulamento oficial e pode assistir as partidas com imagens de graça.
Jogos de volta das oitavas de final da Série D 2025
Conforme as regras (todas aqui) da Confederação Brasielira da Futebol (CBF), o gol fora não conta como desempate. Se houver igualdade na soma dos placares, definição nos pênaltis.
- Ida e volta: Os duelos da segunda fase até a final são disputados em dois jogos.
- Melhor campanha: A equipe com a melhor campanha geral decide como mandante.
- Critério: Não há gol fora de casa como desempate. Em caso de igualdade, pênaltis.
Barra x Ceilândia
- Ida: Ceilândia 1 x 1 Barra
- Volta: 16h - Barra x Ceilândia
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Aparecidense x Goiatuba
- Ida: Goiatuba x Aparecidense
- Volta: 16h - Aparecidense x Goiatuba
Inter de Limeira x Rio Branco
- Ida: Rio Branco x Inter de Limeira
- Volta: 16h - Inter de Limeira x Rio Branco
ASA x Manauara
- Ida: Manauara 0 x 1 ASA
- Volta: 17h - ASA x Manauara
Mixto x Cianorte
- Ida: Cianorte x Mixto
- Volta: 18h - Mixto x Cianorte
Chaveamento do Brasileirão Série D 2025 até a final
Todos os confrontos são definidos por chaveamento, com os classificados sendo pareados de acordo com sua posição na classificação geral da competição, somando as fases disputadas.
Classificação geral da Série D 2025
- 1° Asa - 40 pontos
- 2° Aparecidense - 39 pontos
- 3° Inter de Limeira - 37 pontos
- 4° América-RN - 34 pontos
- 5° Barra-SC - 33 pontos
- 6° Altos-PI - 33 pontos
- 7° Ceilândia - 33 pontos
- 8° Santa Cruz - 31 pontos
- 9° Rio Branco-ES - 30 pontos
- 10° Manauara - 30 pontos
- 11° Central - 30 pontos
- 12° Mixto-MT - 28 pontos
- 13° Imperatriz-MA - 27 pontos
- 14° Cianorte - 27 pontos
- 15° Goiatuba - 26 pontos
- 16° Maranhão - 25 pontos
Os quatro times que se classificarem para a semifinal estarão garantidos na Série C de 2026. Os demais, para jogar a Quarta Divisão outra vez, precisaram confirmar vagas via Estadual.
Quartas de final
- 8ª melhor campanha x Melhor campanha
- 5ª melhor campanha x 4ª melhor campanha
- 7ª melhor campanha x 2ª melhor campanha
- 6ª melhor campanha x 3ª melhor campanha
Semifinais
- Vencedor Quartas 1 ou 2 x Vencedor Quartas 1 ou 2
- Vencedor Quartas 3 ou 4 x Vencedor Quartas 3 ou 4
Finais
- Vencedor Semis 1 ou 2 x Vencedor Semis 1 ou 2