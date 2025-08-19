Em noite histórica para Fábio, Fluminense bate América de Cali e avança na Sul-Americana
O duelo de volta, válido pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana, foi transmitido para todo o Brasil por meio SBT, TV Jornal para Pernambuco
O Fluminense teve dois motivos para comemorar, nesta terça-feira (19), no Maracanã. Além de carimbar sua classificação para as quartas de finais da Copa Sul-Americana, viu o goleiro Fábio bater o recorde mundial de jogos disputados, com 1.391 partidas, na vitória por 2 a 0 sobre o América de Cali-COL, avançando com o placar agregado de 4 a 1, uma vez que venceu na Colômbia por 2 a 1.
O duelo teve transmissão exclusiva do SBT para todo o Brasil. Para o Estado de Pernambuco, a partida foi transmitida pela TV Jornal.
Ao entrar em campo no Maracanã, o goleiro Fábio entrou para a história do futebol mundial. Aos 44 anos, superou as 1.390 partidas disputadas por Peter Shilton, lenda do futebol inglês e agora está isolado na primeira colocação, com 1.391 jogos. Ao todo, foram 976 partidas pelo Cruzeiro, 250 pelo Fluminense, 150 pelo Vasco e 30 pelo extinto União Bandeirante-PR.
O próximo adversário do time de Renato Gaúcho será um time argentino, que será conhecido na quinta-feira, quando Lanús e Central Córdoba se enfrentam no estádio La Fortaleza. O time de Córdoba tem a vantagem de 1 a 0 no placar.
Com a bola rolando, o Fluminense começou se impondo para aumentar sua vantagem. Controlando a posse de bola, atraía o América de Cali para o seu campo, a fim de explorar os contra-ataques.
Com desfalques, o time demorou para se encaixar e pouco incomodou nos primeiros minutos. Do outro lado, Barrios era o jogador de mais qualidade, mas pouco levou perigo.
A estratégia veio a surtir efeito aos 22 minutos, quando Hércules deu um lançamento magistral antes da linha do meio de campo para Serna, encarar a marcação e bater no contrapé do goleiro e abrir o placar para o Fluminense.
Após o gol, o time de Renato Gaúcho voltou a abaixar as linhas, mas manteve o time colombiano encaixado na sua marcação e ditou o resultado até a ida do intervalo.
Na segunda etapa, o Fluminense voltou com a mesma postura de manter o ímpeto inicial. Com boa troca de passes, foi envolvendo o adversário até ampliar sua vantagem com 10 minutos.
Canobbio deu belo passe para Martinelli, que tirou a marcação da jogada e fuzilou o gol colombiano. O gol diminuiu as pretensões do América, que sentiu o golpe e viu o time carioca controlar cada vez mais o confronto.
Com o passar do tempo, o Fluminense viu a chance de rodar o elenco e descansar os jogadores. Deu tempo de até John Kennedy voltar a atuar pela camisa carioca depois de um mês. O atacante entrou com gás e quase deixou sua marca, mas errou o alvo.
Na reta final, já com a classificação sacramentada, o Fluminense valorizou a posse de bola, trocou passes no embalo da torcida e coroou a noite recordista de Fábio, que foi um mero telespectador em campo.
Brasileiros na Libertadores
Também nesta terça, dois clubes brasileiros entraram em campo pela Libertadores. Ambos os segundos jogos das oitavas de final.
No Morumbis, o São Paulo empatou por 1x1 no tempo normal com o Atlético Nacional. E, na decisão por pênaltis, o Tricolor bateu o clube colombiano por 4x3.
Já na Argentina o Fortaleza foi eliminado pelo Vélez Sarsfield. O time argentino venceu o embate por 2x0.