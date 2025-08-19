Chaveamento da Libertadores 2025: Com Inter x Flamengo, jogos de hoje (20/08) definem 2 vagas nas quartas de final
No duelo brasileiro pelas oitavas de final, o Rubro-negro tem vantagem sobre o Colorado porque venceu a partida por 1 a 0 no Maracanã
As oitavas de final da Libertadores 2025 continuam na noite desta quarta-feira (20/08), com os jogos de volta entre Internacional x Flamengo e Estudiantes x Cerro Porteño.
O duelo brasileiro acontece no Beira-Rio, em Porto Alegre, e começa às 21h30 (horário de Brasília). Mais cedo, às 19h (horário de Brasília), o time argentino recebe a equipe paraguaia.
Na terça-feira (19/08), ocorreram os confrontos entre São Paulo x Atlético Nacional, Vélez Sarsfield x Fortaleza e Racing x Peñarol. As vagas valem US$ 1,7 milhão (R$ 9,6 milhões).
Libertadores 2025: Jogos de hoje (20/08)
A Conmebol não utiliza o gol fora de casa como critério de desempate. Portanto, os resultados das primeiras partidas são fundamentais para pode analisar os segundos embates.
Estudiantes x Cerro Porteño:
A vitória por 1 a 0 dá a vantagem para El León, que avança com um empate. Já o Ciclón precisa do triunfo por no mínimo dois gols de diferença para avançar de fase de maneira direta.
- Ida: Cerro Porteño x Estudiantes - (Estádio General Pablo Rojas).
- Volta: 19h - Estudiantes x Cerro Porteño - (Estádio Jorge Luis Hirschi).
- Transmissão: Paramount+.
Internacional x Flamengo:
O resultado de 1 a 0 no Maracanã faz com que o Mengão possa avançar para a próxoma etapa até se empatar. Do outro lado, a situação do Colorado é a mesma do Cerro Porteño.
- Ida: Flamengo 1 x 0 Internacional - (Maracanã).
- Volta: 21h30 - Internacional x Flamengo - (Beira-Rio).
- Transmissão: TV Globo, Globoplay, ESPN e Disney+.