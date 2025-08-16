Chaveamento da Libertadores 2025: Tem regra do gol fora? Veja quem leva a vantagem pros jogos da volta

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

São Paulo, Fortaleza, Palmeiras, Botafogo, Flamengo e Internacional são os times brasileiros que seguem na disputa pela "Glória Eterna"

Os jogos de ida das oitavas-de-final da Libertadores foram disputados! Dos seis brasileiros, somente o Internacional, que enfrentou o Flamengo, vai em desvantagem para o jogo da volta, no Beira-Rio.

Fortaleza e São Paulo ficaram no 0 x 0 contra, respectivamente, Vélez Sársfield e Atlético Nacional. O Leão do Pici vai ter que decidir a vaga na Argentina, já o Tricolor Paulista terá o apoio da sua torcida no Morumbis.

Botafogo e Palmeiras, além do Flamengo, são os times que chegam em vantagem para os jogos da volta.

A dupla carioca decide fora de casa, contra LDU e Inter, tendo ambos vencido o primeiro jogo por 1 x 0 e garantido a vantagem do empate.

Já o Palmeiras atropelou o Universitario no Peru, venceu por 4 x 0 e construiu a maior vantagem destas oitavas-de-final, tendo ainda o privilégio de decidir no Allianz Parque.

Mas o quão grande são as vantagens e desvantagens de cada equipe brasileira? Ainda se aplica a regra do gol fora na Libertadores ou, tal como na Copa do Brasil, ela não tem efeito?

Regulamento da Libertadores 2025

Não, não há regra do gol fora na Libertadores 2025. A Conmebol demorou um pouco mais que a CBF, que extinguiu o critério de desempate em 2019, e retirou o gol qualificado de todas as suas competições desde 2021.

Sendo assim, o empate no placar agregado leva a decisão para os pênaltis independente da quantidade de gols marcados na casa do adversário.

Data dos jogos da volta, resultados dos jogos de ida e o que cada time precisa para se classificar

Terça-feira, 19/08

19h - Vélez Sársfield x Fortaleza (Ida: 0 x 0) - Estádio José Amalfitani

Vencedor se classifica; novo empate leva para os pênaltis

21h30 - Racing x Peñarol (Ida: 0 x 1) - Estádio Presidente Perón

Peñarol joga pelo empate; vitória do Racing por um gol leva para os pênaltis; vitória por dois gols classifica o time argentino

21h30 - São Paulo x Atlético Nacional (Ida: 0 x 0) - Morumbis

Vencedor se classifica; novo empate leva para os pênaltis

Quarta-feira, 20/08

19h - Estudiantes x Cerro Porteño (Ida: 1 x 0) - Estadio Jorge Luis Hirschi

Estudiantes joga pelo empate; vitória do Cerro Porteño por um gol leva para os pênaltis; vitória por dois gols classifica o time paraguaio

21h30 - Internacional x Flamengo (Ida: 0 x 1) - Beira Rio

Flamengo joga pelo empate; vitória do Internacional por um gol leva para os pênaltis; vitória por dois gols classifica o time gaúcho

Chaveamento da Libertadores 2025: Veja os resultados dos 8 jogos de ida das oitavas de final e quem tem vantagem

Chaveamento da Libertadores 2025: Veja os resultados dos 8 jogos de ida das oitavas de final e quem tem vantagem Flamengo vence o Inter e joga por empate para ir às quartas da Libertadores 2025

Chaveamento da Libertadores 2025: Veja possíveis adversários dos brasileiros nas quartas-de-final Leia Também

Quinta-feira, 21/08

19h - LDU x Botafogo (Ida: 0 x 1) - Estádio Rodrigo Paz Delgado

Botafogo joga pelo empate; vitória da LDU por um gol leva para os pênaltis; vitória por dois gols classifica o time equatoriano

21h30 - Palmeiras x Universitario (Ida: 4 x 0) - Allianz Parque

Palmeiras pode perder por até três gols de diferença; vitória do Universitario por quatro gols leva para os pênaltis; vitória por cinco gols classifica o time peruano

21h30 - River Plate x Libertad (Ida: 0 x 0) - Monumental de Núñez

Vencedor se classifica; novo empate leva para os pênaltis

Chaveamento da Libertadores 2025

Chaveamento da Libertadores 2025 - Victor Peixoto / Blog do Torcedor

Premiação da Libertadores 2025

Os times que avançarem às quartas-de-final garantem US$ 1,7 milhão (R$ 9,6 milhões) em premiação da Conmebol; veja a tabela completa até a Final, marcada para o dia 29 de novembro, no Estádio Monumental de Lima, no Peru:

Oitavas-de-final: US$ 1,25 milhão (R$ 7,1 milhões)

Quartas-de-final: US$ 1,7 milhão (R$ 9,6 milhões)

Semifinal: US$ 2,3 milhões (R$ 13 milhões)

Vice-campeão: US$ 7 milhões (R$ 39,7 milhões)