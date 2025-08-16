Chaveamento da Libertadores 2025: Tem regra do gol fora? Veja quem leva a vantagem pros jogos da volta
São Paulo, Fortaleza, Palmeiras, Botafogo, Flamengo e Internacional são os times brasileiros que seguem na disputa pela "Glória Eterna"
Os jogos de ida das oitavas-de-final da Libertadores foram disputados! Dos seis brasileiros, somente o Internacional, que enfrentou o Flamengo, vai em desvantagem para o jogo da volta, no Beira-Rio.
Fortaleza e São Paulo ficaram no 0 x 0 contra, respectivamente, Vélez Sársfield e Atlético Nacional. O Leão do Pici vai ter que decidir a vaga na Argentina, já o Tricolor Paulista terá o apoio da sua torcida no Morumbis.
Botafogo e Palmeiras, além do Flamengo, são os times que chegam em vantagem para os jogos da volta.
A dupla carioca decide fora de casa, contra LDU e Inter, tendo ambos vencido o primeiro jogo por 1 x 0 e garantido a vantagem do empate.
Já o Palmeiras atropelou o Universitario no Peru, venceu por 4 x 0 e construiu a maior vantagem destas oitavas-de-final, tendo ainda o privilégio de decidir no Allianz Parque.
Mas o quão grande são as vantagens e desvantagens de cada equipe brasileira? Ainda se aplica a regra do gol fora na Libertadores ou, tal como na Copa do Brasil, ela não tem efeito?
Regulamento da Libertadores 2025
Não, não há regra do gol fora na Libertadores 2025. A Conmebol demorou um pouco mais que a CBF, que extinguiu o critério de desempate em 2019, e retirou o gol qualificado de todas as suas competições desde 2021.
Sendo assim, o empate no placar agregado leva a decisão para os pênaltis independente da quantidade de gols marcados na casa do adversário.
Data dos jogos da volta, resultados dos jogos de ida e o que cada time precisa para se classificar
Terça-feira, 19/08
- 19h - Vélez Sársfield x Fortaleza (Ida: 0 x 0) - Estádio José Amalfitani
Vencedor se classifica; novo empate leva para os pênaltis
- 21h30 - Racing x Peñarol (Ida: 0 x 1) - Estádio Presidente Perón
Peñarol joga pelo empate; vitória do Racing por um gol leva para os pênaltis; vitória por dois gols classifica o time argentino
- 21h30 - São Paulo x Atlético Nacional (Ida: 0 x 0) - Morumbis
Vencedor se classifica; novo empate leva para os pênaltis
Quarta-feira, 20/08
- 19h - Estudiantes x Cerro Porteño (Ida: 1 x 0) - Estadio Jorge Luis Hirschi
Estudiantes joga pelo empate; vitória do Cerro Porteño por um gol leva para os pênaltis; vitória por dois gols classifica o time paraguaio
- 21h30 - Internacional x Flamengo (Ida: 0 x 1) - Beira Rio
Flamengo joga pelo empate; vitória do Internacional por um gol leva para os pênaltis; vitória por dois gols classifica o time gaúcho
Quinta-feira, 21/08
- 19h - LDU x Botafogo (Ida: 0 x 1) - Estádio Rodrigo Paz Delgado
Botafogo joga pelo empate; vitória da LDU por um gol leva para os pênaltis; vitória por dois gols classifica o time equatoriano
- 21h30 - Palmeiras x Universitario (Ida: 4 x 0) - Allianz Parque
Palmeiras pode perder por até três gols de diferença; vitória do Universitario por quatro gols leva para os pênaltis; vitória por cinco gols classifica o time peruano
- 21h30 - River Plate x Libertad (Ida: 0 x 0) - Monumental de Núñez
Vencedor se classifica; novo empate leva para os pênaltis
Chaveamento da Libertadores 2025
Premiação da Libertadores 2025
Os times que avançarem às quartas-de-final garantem US$ 1,7 milhão (R$ 9,6 milhões) em premiação da Conmebol; veja a tabela completa até a Final, marcada para o dia 29 de novembro, no Estádio Monumental de Lima, no Peru:
- Oitavas-de-final: US$ 1,25 milhão (R$ 7,1 milhões)
- Quartas-de-final: US$ 1,7 milhão (R$ 9,6 milhões)
- Semifinal: US$ 2,3 milhões (R$ 13 milhões)
- Vice-campeão: US$ 7 milhões (R$ 39,7 milhões)
- Campeão: US$ 24 milhões (R$ 136 milhões)