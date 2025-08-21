fechar
Futebol |

Quartas-de-final da Libertadores 2025: Tabela detalhada com mandos de campo e data dos jogos

Partidas de ida e volta serão disputadas em setembro, depois da Data Fifa; veja todos os confrontos e quem decidem em casa e fora na próxima fase

Por Victor Peixoto Publicado em 21/08/2025 às 20:40
Libertadores 2025
Libertadores 2025 - Victor Peixoto / Blog do Torcedor

Estão definidos os confrontos das quartas-de-final da Libertadores 2025

São Paulo, Flamengo, Racing, Vélez Sársfield, Estudiantes, Botafogo/LDU, Palmeiras/Universitario e River Plate/Libertad são as equipes classificadas.

Confira a tabela detalhada com a data dos jogos, chaveamento e os mandos de campo.

Leia Também

Chaveamento da Libertadores 2025: Veja os confrontos das quartas-de-final e cruzamentos da semifinal

Os times da Chave 1 enfrentam o da Chave 2, os da Chave 3 os da Chave 4. Times de lados opostos só se enfrentam na Final.

Lado A

Chave 1

  • São Paulo X LDU ou Botafogo 

Mandos de campo: São Paulo decide em casa independente do adversário

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Chave 2

  • River Plate ou Libertad X Universitario ou Palmeiras

Mandos de campo: Palmeiras decide em casa independente do adversário; River Plate decide em casa apenas se enfrentar o Universatiro; Libertad decide em casa se enfrentar o Universitario; Universitario decide fora de casa independente do adversário

Lado B

Chave 3

  • Vélez Sársfield X Racing 

Mandos de campo: Racing decide em casa

Chave 4

  •  Estudiantes X Flamengo

Mandos de campo: Estudiantes decide em casa 

Data do jogos das quartas-de-final da Libertadores 2025

As quartas-de-final da Libertadores 2025 estão marcadas para as data base de:

  • Jogos de ida: 17 de setembro
  • Jogos de volta: 24 de setembro

Confira também as datas das semifinais e da Final:

  • Semifinal: 22 de outubro (ida); 29 de outubro (volta)
  • Final: 29 de novembro (jogo único)

Transmissão ao vivo

Os jogos das quartas-de-final terão transmissão dos seguintes canais de tv e streaming:

  • Globo, na tv aberta
  • ESPN, na tv fechada
  • Globoplay, no streaming
  • Disney+, no streaming
  • Paramount+, no streaming

A grade de programação ainda será divulgada pela Conmebol.

Leia também

Chaveamento da Libertadores 2025: Brasil e Argentina dominam duelos das quartas-de-final
Libertadores 2025

Chaveamento da Libertadores 2025: Brasil e Argentina dominam duelos das quartas-de-final
Transmissão LDU x Botafogo ao vivo online GRÁTIS: Veja onde assistir e resultado do jogo pela Libertadores 2025
Libertadores 2025

Transmissão LDU x Botafogo ao vivo online GRÁTIS: Veja onde assistir e resultado do jogo pela Libertadores 2025

Compartilhe

Tags