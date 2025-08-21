Quartas-de-final da Libertadores 2025: Tabela detalhada com mandos de campo e data dos jogos
Partidas de ida e volta serão disputadas em setembro, depois da Data Fifa; veja todos os confrontos e quem decidem em casa e fora na próxima fase
Estão definidos os confrontos das quartas-de-final da Libertadores 2025!
São Paulo, Flamengo, Racing, Vélez Sársfield, Estudiantes, Botafogo/LDU, Palmeiras/Universitario e River Plate/Libertad são as equipes classificadas.
Confira a tabela detalhada com a data dos jogos, chaveamento e os mandos de campo.
Chaveamento da Libertadores 2025: Veja os confrontos das quartas-de-final e cruzamentos da semifinal
Os times da Chave 1 enfrentam o da Chave 2, os da Chave 3 os da Chave 4. Times de lados opostos só se enfrentam na Final.
Lado A
Chave 1
- São Paulo X LDU ou Botafogo
Mandos de campo: São Paulo decide em casa independente do adversário
Chave 2
- River Plate ou Libertad X Universitario ou Palmeiras
Mandos de campo: Palmeiras decide em casa independente do adversário; River Plate decide em casa apenas se enfrentar o Universatiro; Libertad decide em casa se enfrentar o Universitario; Universitario decide fora de casa independente do adversário
Lado B
Chave 3
- Vélez Sársfield X Racing
Mandos de campo: Racing decide em casa
Chave 4
- Estudiantes X Flamengo
Mandos de campo: Estudiantes decide em casa
Data do jogos das quartas-de-final da Libertadores 2025
As quartas-de-final da Libertadores 2025 estão marcadas para as data base de:
- Jogos de ida: 17 de setembro
- Jogos de volta: 24 de setembro
Confira também as datas das semifinais e da Final:
- Semifinal: 22 de outubro (ida); 29 de outubro (volta)
- Final: 29 de novembro (jogo único)
Transmissão ao vivo
Os jogos das quartas-de-final terão transmissão dos seguintes canais de tv e streaming:
- Globo, na tv aberta
- ESPN, na tv fechada
- Globoplay, no streaming
- Disney+, no streaming
- Paramount+, no streaming
A grade de programação ainda será divulgada pela Conmebol.