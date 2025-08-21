Premiação da Libertadores: Veja quanto os times brasileiros lucraram por avançar às quartas-de-final

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Flamengo e São Paulo já estão classificados, Palmeiras e Botafogo tentam a vaga nas quartas-de-final, Fortaleza e Bahia já foram eliminados

Quanto vale conquistar a "Glória Eterna"? Certamente que não há preço que consiga definir o tamanho da conquista do título da Libertadores, maior competição de clubes do nosso continente.

No entanto, o futebol não se faz apenas de amor e paixão, mas também com muito investimento, o qual necessita de retorno.

E pra isso, existem as premiações. E na Libertadores, o pagamento é em dólar. Veja a seguir quanto cada time brasileiro faturou por avançar às quartas-de-final:

Saiba quanto faturou cada time brasileiro com a classificação para as quartas-de-final da Libertadores 2025

Os times classificados para as quartas-de-final, receberam US$ 1,7 milhão (R$ 9,6 milhões na cotação do dia).

Este é o valor que Flamengo e São Paulo garantiram aos seus cofres e que Palmeiras e Botafogo também podem garantir.

Mas, e somada toda a competição? Na primeira fase, os times garantiram US$ 3 milhões (R$ 17 milhões) pela participação + US$ 300 mil (R$ 1,7 milhão) por vitória.

Com a vaga nas oitavas-de-final, os classificados embolsaram mais US$ 1,25 milhão (R$ 7,1 milhões).

Veja o saldo de todos os times brasileiros, inclusive os já eliminados:

Palmeiras

US$ 6,5 milhões (R$ 35,5 milhões); US$ 8,2 milhões (R$ 44,83 milhões) se passar paras as quartas-de-final

Premiação da fase de grupos + premiação das oitavas + premiação das quartas* + 6x premiação por vitória na fase de grupos.

São Paulo

US$ 7,27 milhões (R$ 39,7 milhões)

Premiação da fase de grupos + premiação das oitavas + premiação das quartas + 4x premiação por vitória na fase de grupos.

Flamengo

US$ 6,94 milhões (R$ 37,9 milhões)



Premiação da fase de grupos + premiação das oitavas + premiação das quartas + 3x premiação por vitória na fase de grupos.

Botafogo

US$ 5,57 (R$ 30,45 milhões); US$ 7,27 milhões (R$ 39,7 milhões) se passar para as quartas-de-final

Premiação da fase de grupos + premiação das oitavas + premiação das quartas + 4x premiação por vitória na fase de grupos.

Internacional



US$ 5,24 milhões (R$ 28,65 milhões)

Premiação da fase de grupos + premiação das oitavas + premiação das quartas + 3x premiação por vitória na fase de grupos.

Fortaleza

US$ 4,91 milhões (R$ 26,84 milhões)

Premiação da fase de grupos + premiação das oitavas + 2x premiação por vitória na fase de grupos.

Bahia



US$ 3,66 milhões (20,01 milhões)

Premiação da fase de grupos + 2x premiação por vitória na fase de grupos.