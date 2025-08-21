Premiação da Libertadores: Veja quanto os times brasileiros lucraram por avançar às quartas-de-final
Flamengo e São Paulo já estão classificados, Palmeiras e Botafogo tentam a vaga nas quartas-de-final, Fortaleza e Bahia já foram eliminados
Quanto vale conquistar a "Glória Eterna"? Certamente que não há preço que consiga definir o tamanho da conquista do título da Libertadores, maior competição de clubes do nosso continente.
No entanto, o futebol não se faz apenas de amor e paixão, mas também com muito investimento, o qual necessita de retorno.
E pra isso, existem as premiações. E na Libertadores, o pagamento é em dólar. Veja a seguir quanto cada time brasileiro faturou por avançar às quartas-de-final:
Saiba quanto faturou cada time brasileiro com a classificação para as quartas-de-final da Libertadores 2025
Os times classificados para as quartas-de-final, receberam US$ 1,7 milhão (R$ 9,6 milhões na cotação do dia).
Este é o valor que Flamengo e São Paulo garantiram aos seus cofres e que Palmeiras e Botafogo também podem garantir.
Mas, e somada toda a competição? Na primeira fase, os times garantiram US$ 3 milhões (R$ 17 milhões) pela participação + US$ 300 mil (R$ 1,7 milhão) por vitória.
Com a vaga nas oitavas-de-final, os classificados embolsaram mais US$ 1,25 milhão (R$ 7,1 milhões).
Veja o saldo de todos os times brasileiros, inclusive os já eliminados:
Palmeiras
- US$ 6,5 milhões (R$ 35,5 milhões); US$ 8,2 milhões (R$ 44,83 milhões) se passar paras as quartas-de-final
Premiação da fase de grupos + premiação das oitavas + premiação das quartas* + 6x premiação por vitória na fase de grupos.
São Paulo
- US$ 7,27 milhões (R$ 39,7 milhões)
Premiação da fase de grupos + premiação das oitavas + premiação das quartas + 4x premiação por vitória na fase de grupos.
Flamengo
- US$ 6,94 milhões (R$ 37,9 milhões)
Premiação da fase de grupos + premiação das oitavas + premiação das quartas + 3x premiação por vitória na fase de grupos.
Botafogo
- US$ 5,57 (R$ 30,45 milhões); US$ 7,27 milhões (R$ 39,7 milhões) se passar para as quartas-de-final
Premiação da fase de grupos + premiação das oitavas + premiação das quartas + 4x premiação por vitória na fase de grupos.
Internacional
- US$ 5,24 milhões (R$ 28,65 milhões)
Premiação da fase de grupos + premiação das oitavas + premiação das quartas + 3x premiação por vitória na fase de grupos.
Fortaleza
- US$ 4,91 milhões (R$ 26,84 milhões)
Premiação da fase de grupos + premiação das oitavas + 2x premiação por vitória na fase de grupos.
Bahia
US$ 3,66 milhões (20,01 milhões)
Premiação da fase de grupos + 2x premiação por vitória na fase de grupos.