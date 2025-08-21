Globo não mede esforços para conseguir a compra de jogos da Libertadores para GE TV

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Globo não está para brincadeira quando o assunto é o seu novo canal no YouTube, GE TV. A emissora já se movimenta para fazer uma oferta para transmitir a Libertadores e a Copa Sul-Americana, no período entre 2027 e 20230. O assunto foi compartilhado pelo colunista Gabriel Vaquer, da coluna Outro Canal, do site F5.

Para isso, a emissora carioca já avisou da sua decisão para a Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol). O objetivo é transmitir todas as partidas do evento em sua nova plataforma, isso inclui partidas exclusivas. Conforme o colunista, serão três propostas enviadas.

Primeiro, é para tentar viabilizar a transmissão da Libertadores na TV aberta. A segunda é para mandar o torneio para os canais esportivos da emissora, como o SporTV, que desde 2020 não transmite. A terceira proposta é a mais ambiciosa: mandar a Sul-Americana e Libertadores para o GE TV, a nova aposta da emissora para setembro.

A Globo pretende exibir em seu novo canal do YouTube o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Nesse caso, só mudaria o estilo de transmissão, porque a emissora vai continuar passando as partidas na TV aberta.

