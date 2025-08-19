Transmissão São Paulo x Atlético Nacional ao vivo online: veja onde assistir e resultado pela Libertadores 2025

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Os times empataram o confronto de ida na Colômbia. Em caso de mais uma igualdade no placar, a definição será nos pênaltis. Sem prorrogação

Na noite desta terça-feira (19/08), no Morumbis, São Paulo e Atlético Nacional definem uma das oito vagas das quartas de final da Libertadores 2025, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como empataram sem gols o jogo dia ida das oitavas de final na Colômbia, o vencedor da volta avança de fase. Se houver nova igualdade, a definição será nos pênaltis. Sem prorrogação.

Quem se classificar terá pela frente o vencedor de LDU e Botafogo, que jogam na quinta-feira (21/08), no Equador. O Fogão ganhou a primeira partida por 1 a 0 e tem a vantagem do empate.

Jogo : São Paulo x Atlético Nacional.



: São Paulo x Atlético Nacional. Competição : Libertadores 2025 - Oitavas

: Libertadores 2025 - Oitavas Data : Terça-feira, 19 de agosto de 2025.



: Terça-feira, 19 de agosto de 2025. Local : MorumBis, em São Paulo (SP).

: MorumBis, em São Paulo (SP). Hora: 21h30 (horário de Brasília).

Escalação do São Paulo: Rafael; Ferraresi, Alan Franco e Sabino; Cédric (Maik), Alisson (Lucas), Marcos Antônio, Bobadilla e Enzo Diaz; Luciano e André Silva. Técnico: Hernán Crespo.

Escalação do Atlético Nacional: Ospina, Román, Arias, Tesillo e Candido; Campuzano, Uribe e Hinestroza; Cardona, Sarmiento e Morelos. Técnico: Javier Gandolfi.

Transmissão São Paulo x Atlético Nacional ao vivo online

A partida tem exibição com imagens na internet de maneira exclusiva através do Paramount. A plataforma é paga, mas é possível assistir de graça pelo teste.

O streaming oferece sete dias de graça para novos assinantes. Durante esse tempo, você tem acesso aos conteúdos dno clatálogo. Depois desse período, é cobrado no mínimo R$ 18,90/mês.

Como assistir de graça na Paramount?

Crie uma conta na Amazon e adicionar um método de pagamento.

Não será feita nenhuma cobrança durante os sete dias de teste.

Para evitar a cobrança, você deve cancelar a assinatura antes do final do período.

Pode fazer o cancelamento a qualquer momento, mas a assinatura permanece até o último dia.

Resultado de São Paulo x Atlético Nacional em tempo real

Caso não tenha interesse e queira apenas saber o placar em tempo real, têm as transmissões no YouTube. As coberturas ficam disponíveis em áudio devido aos direitos de outras empresas.