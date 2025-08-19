fechar
Transmissão São Paulo x Atlético Nacional ao vivo online: veja onde assistir e resultado pela Libertadores 2025

Os times empataram o confronto de ida na Colômbia. Em caso de mais uma igualdade no placar, a definição será nos pênaltis. Sem prorrogação

Por Robert Sarmento Publicado em 19/08/2025 às 19:23
Lucas Moura com a posse de bola em jogo do São Paulo
Lucas Moura com a posse de bola em jogo do São Paulo - Rubens Chiri/São Paulo

Na noite desta terça-feira (19/08), no Morumbis, São Paulo e Atlético Nacional definem uma das oito vagas das quartas de final da Libertadores 2025, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como empataram sem gols o jogo dia ida das oitavas de final na Colômbia, o vencedor da volta avança de fase. Se houver nova igualdade, a definição será nos pênaltis. Sem prorrogação.

Quem se classificar terá pela frente o vencedor de LDU e Botafogo, que jogam na quinta-feira (21/08), no Equador. O Fogão ganhou a primeira partida por 1 a 0 e tem a vantagem do empate.

  • Jogo: São Paulo x Atlético Nacional.
  • Competição: Libertadores 2025 - Oitavas
  • Data: Terça-feira, 19 de agosto de 2025.
  • Local: MorumBis, em São Paulo (SP).
  • Hora: 21h30 (horário de Brasília).

Escalação do São Paulo: Rafael; Ferraresi, Alan Franco e Sabino; Cédric (Maik), Alisson (Lucas), Marcos Antônio, Bobadilla e Enzo Diaz; Luciano e André Silva. Técnico: Hernán Crespo.

Escalação do Atlético Nacional: Ospina, Román, Arias, Tesillo e Candido; Campuzano, Uribe e Hinestroza; Cardona, Sarmiento e Morelos. Técnico: Javier Gandolfi.

Transmissão São Paulo x Atlético Nacional ao vivo online

A partida tem exibição com imagens na internet de maneira exclusiva através do Paramount. A plataforma é paga, mas é possível assistir de graça pelo teste.

O streaming oferece sete dias de graça para novos assinantes. Durante esse tempo, você tem acesso aos conteúdos dno clatálogo. Depois desse período, é cobrado no mínimo R$ 18,90/mês.

Como assistir de graça na Paramount?

  • Crie uma conta na Amazon e adicionar um método de pagamento.
  • Não será feita nenhuma cobrança durante os sete dias de teste.
  • Para evitar a cobrança, você deve cancelar a assinatura antes do final do período.
  • Pode fazer o cancelamento a qualquer momento, mas a assinatura permanece até o último dia.

Resultado de São Paulo x Atlético Nacional em tempo real

Caso não tenha interesse e queira apenas saber o placar em tempo real, têm as transmissões no YouTube. As coberturas ficam disponíveis em áudio devido aos direitos de outras empresas.

Regulamento

