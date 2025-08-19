Transmissão São Paulo x Atlético Nacional ao vivo online: veja onde assistir e resultado pela Libertadores 2025
Os times empataram o confronto de ida na Colômbia. Em caso de mais uma igualdade no placar, a definição será nos pênaltis. Sem prorrogação
Na noite desta terça-feira (19/08), no Morumbis, São Paulo e Atlético Nacional definem uma das oito vagas das quartas de final da Libertadores 2025, a partir das 21h30 (horário de Brasília).
Como empataram sem gols o jogo dia ida das oitavas de final na Colômbia, o vencedor da volta avança de fase. Se houver nova igualdade, a definição será nos pênaltis. Sem prorrogação.
Quem se classificar terá pela frente o vencedor de LDU e Botafogo, que jogam na quinta-feira (21/08), no Equador. O Fogão ganhou a primeira partida por 1 a 0 e tem a vantagem do empate.
- Jogo: São Paulo x Atlético Nacional.
- Competição: Libertadores 2025 - Oitavas
- Data: Terça-feira, 19 de agosto de 2025.
- Local: MorumBis, em São Paulo (SP).
- Hora: 21h30 (horário de Brasília).
Escalação do São Paulo: Rafael; Ferraresi, Alan Franco e Sabino; Cédric (Maik), Alisson (Lucas), Marcos Antônio, Bobadilla e Enzo Diaz; Luciano e André Silva. Técnico: Hernán Crespo.
Escalação do Atlético Nacional: Ospina, Román, Arias, Tesillo e Candido; Campuzano, Uribe e Hinestroza; Cardona, Sarmiento e Morelos. Técnico: Javier Gandolfi.
Transmissão São Paulo x Atlético Nacional ao vivo online
Resultado de São Paulo x Atlético Nacional em tempo real
Caso não tenha interesse e queira apenas saber o placar em tempo real, têm as transmissões no YouTube. As coberturas ficam disponíveis em áudio devido aos direitos de outras empresas.