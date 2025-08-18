Chaveamento da Libertadores 2025: Jogos de hoje (19/08) definem 3 vagas nas quartas de final, com brasileiros

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

São Paulo x Atlético Nacional, Vélez Sarsfield x Fortaleza e Racing x Peñarol são os confrontos do dia das oitavas; veja quem tem vantagem

As oitavas de final da Libertadores 2025 chega à sua fase mais emocionante: os jogos de volta! Isso porque é quando conhecemos todos os oito times classificados para as quartas de final.

Dos oito duelos desta semana, apenas o Palmeiras obtém ampla vantagem. O Verdão goleu o Universitario fora de casa por 4 a 0. Com esse resultado, pode perder por até três gols.

O Alviverde só entra em campo na quinta (21/08). Nesta terça-feira (19/08), os confrontos são São Paulo x Atlético Nacional, Vélez Sarsfield x Fortaleza e Racing x Peñarol.

Libertadores: Quem tem vantagem nos jogos de hoje (19/08)?

Com o regulamento da Conmebol não utiliza o gol fora de casa como critério de desempate, os resultados das primeiras partidas se tornam mais cruciais para a análise dos cenários.

O passaporte para a próxima fase vale uma premiação de US$ 1,7 milhão (R$ 9,6 milhões). O campeão, em relação ao ano passado, ganhará um US$ 1 milhão a mais.

Vélez Sarsfield x Fortaleza:

O placar de 0 a 0 na Arena Castelão deixa o embate de volta nas mesmas condições de São Paulo e Atlético Nacional. Quem ganhar no tempo normal avança de fase na competição.

Ida: Fortaleza 0 x 0 Vélez Sarsfield - Arena Castelão

Volta: 19h - Vélez Sarsfield x Fortaleza - Estádio José Amalfitani



Racing x Peñarol:

A vitória por 1 a 0 em casa dá a vantagem do empate para o time uruguaio. A equipe argentina precisa ganhar por dois gols de diferença para avançar sem precisar dos pênaltis.

Ida: Peñarol x Racing - Estádio Campeón del Siglo



Volta: 21h30 - Racing x Peñarol - Estádio El Cilindo

São Paulo x Atlético Nacional:

O empate sem gols na Colômbia deixou tudo totalmente em aberto. Em caso de nova igualdade, a definição será nos pênaltis. O vencedor nos 90 minutos garante a classificação direta.