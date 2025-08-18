Jogos de hoje (18/08/25): Tabela do futebol completa! Veja onde assistir e horários
O dia reserva o fim da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A 2025. Além disso, o Santa Cruz joga pela Série D com mais 40 mil pessoas
Entre os jogos de hoje (18/08/25), tem o encerramento da 20ª rodada do Brasileirão Série A. No Mineirão, em Belo Horizonte, o terceiro colocado Cruzeiro recebe o Mirassol.
A data destaca também a partida do Santa Cruz contra o Altos-PI, na Arena de Pernambuco, pela oitavas de final da Série D. Isso porque mais de 40 mil ingressos foram vendidos.
Na Europa, os torcedores podem acompanhar como destaque o Campeonato Inglês, Espanhol e Português. Para quem gosta de mata-mata, há confrontos pela Copa da Alemanha e Itália.
Jogos de futebol hoje (18 de agosto de 2025)
Abaixo, veja a tabela do futebol, onde assistir ao vivo e horários. É importante informar que, se houver mudança na programação, as responsabilidades serão das emissoras.
Brasileirão Série A
20ª rodada
- 20h - Mirassol x Cruzeiro - SporTV, Premiere e Globoplay
Brasileirão Série B
22ª rodada
- 19h - Volta Redonda x CRB - ESPN, Disney+ e SportyNet
- 21h - Athletic x Criciúma - Disney+
Brasileirão Série C
17ª rodada
- 19h30 - Tombense x Caxias - DAZN e SportyNet+
- 19h30 - Ypiranga x Botafogo-PB - SportyNet (TV fechada, SportyNet+ e YouTube)
Brasileirão Série D
Oitavas de final - jogo de ida
- 20h30 - Santa Cruz x Altos - Metrópoles (YouTube)
Brasileirão Feminino Série A2
Semifinal - Jogo de volta
- 21h - Santos x Atlético-MG - TV Brasil
Premier League
1ª rodada
- 16h - Leeds United x Everton - ESPN4 e Disney+
La Liga
1ª rodada
- 16h - Elche x Bétis - Disney+
Copa da Alemanha
Primeira fase - Jogo único
- 13h - Dynamo Dresden x Mainz 05 - Disney+
- 13h - Preussen Munster x Hertha Berlin - Disney+
- 15h45 - Rot-Weiss Essen x Borussia Dortmund - Disney+
Copa da Itália
Primeira fase - Jogo único
- 13h - Audace Cerignola x Hellas Verona - SportyNet (YouTube)
- 13h30 - Spezia x Sampdoria - SportyNet (TV fechada e YouTube)
- 15h45 - Udinese x Carrarese - SportyNet (YouTube)
- 16h15 - Torino x Modena - SportyNet (TV fechada e YouTube)
Campeonato Português
2ª rodada
- 16h15 - Gil Vicente x Porto - ESPN3 e Disney+
Campeonato Turco
2ª rodada
- 15h30 - Kasimpasa x Trabzonspor - Disney+
Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)
1ª rodada
- 14h - Sporting Gijón x Córdoba - Disney+
- 16h30 - Almería x Albacete - Disney+
Campeonato Argentino
6ª rodada - Segunda fase
- 19h - Sarmiento Junin x Atlético Tucumán - Disney+
Campeonato Uruguaio
3ª rodada - Clausura
- 19h - Cerro Largo x Danubio - Disney+