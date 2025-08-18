fechar
Jogos de hoje (18/08/25): Tabela do futebol completa! Veja onde assistir e horários

O dia reserva o fim da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A 2025. Além disso, o Santa Cruz joga pela Série D com mais 40 mil pessoas

Por Robert Sarmento Publicado em 18/08/2025 às 8:32
Thiago (D) e Gabriel (E) em comemoração de gol do Santa Cruz
Thiago (D) e Gabriel (E) em comemoração de gol do Santa Cruz - Evelyn Victoria/SCFC

Entre os jogos de hoje (18/08/25), tem o encerramento da 20ª rodada do Brasileirão Série A. No Mineirão, em Belo Horizonte, o terceiro colocado Cruzeiro recebe o Mirassol.

A data destaca também a partida do Santa Cruz contra o Altos-PI, na Arena de Pernambuco, pela oitavas de final da Série D. Isso porque mais de 40 mil ingressos foram vendidos.

Na Europa, os torcedores podem acompanhar como destaque o Campeonato Inglês, Espanhol e Português. Para quem gosta de mata-mata, há confrontos pela Copa da Alemanha e Itália.

Jogos de futebol hoje (18 de agosto de 2025)

Abaixo, veja a tabela do futebol, onde assistir ao vivo e horários. É importante informar que, se houver mudança na programação, as responsabilidades serão das emissoras.

Brasileirão Série A

20ª rodada

  • 20h - Mirassol x Cruzeiro - SporTV, Premiere e Globoplay

Brasileirão Série B

22ª rodada

  • 19h - Volta Redonda x CRB - ESPN, Disney+ e SportyNet
  • 21h - Athletic x Criciúma - Disney+

Brasileirão Série C

17ª rodada

  • 19h30 - Tombense x Caxias - DAZN e SportyNet+
  • 19h30 - Ypiranga x Botafogo-PB - SportyNet (TV fechada, SportyNet+ e YouTube)

Brasileirão Série D

Oitavas de final - jogo de ida

Brasileirão Feminino Série A2

Semifinal - Jogo de volta

  • 21h - Santos x Atlético-MG - TV Brasil

Premier League

1ª rodada

  • 16h - Leeds United x Everton - ESPN4 e Disney+

La Liga

1ª rodada

  • 16h - Elche x Bétis - Disney+

Copa da Alemanha

Primeira fase - Jogo único

  • 13h - Dynamo Dresden x Mainz 05 - Disney+
  • 13h - Preussen Munster x Hertha Berlin - Disney+
  • 15h45 - Rot-Weiss Essen x Borussia Dortmund - Disney+

Copa da Itália

Primeira fase - Jogo único

  • 13h - Audace Cerignola x Hellas Verona - SportyNet (YouTube)

  • 13h30 - Spezia x Sampdoria - SportyNet (TV fechada e YouTube)

  • 15h45 - Udinese x Carrarese - SportyNet (YouTube)

  • 16h15 - Torino x Modena - SportyNet (TV fechada e YouTube)

Campeonato Português

2ª rodada

  • 16h15 - Gil Vicente x Porto - ESPN3 e Disney+

Campeonato Turco

2ª rodada

  • 15h30 - Kasimpasa x Trabzonspor - Disney+

Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)

1ª rodada

  • 14h - Sporting Gijón x Córdoba - Disney+
  • 16h30 - Almería x Albacete - Disney+

Campeonato Argentino

6ª rodada - Segunda fase

  • 19h - Sarmiento Junin x Atlético Tucumán - Disney+

Campeonato Uruguaio

3ª rodada - Clausura

  • 19h - Cerro Largo x Danubio - Disney+

