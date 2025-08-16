Melhores Momentos de Sport x São Paulo: 2 a 2! Quatro gols e drama no final; veja os lances

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Os times terminaram empatados após o Rubro-negro abrir dois gols de vantagem no placar, mas não conseguir segurar o resultado diante da torcida

A Ilha do Retiro, no Recife, foi palco de um jogo dramático na noite do sábado (16/08) entre Sport e São Paulo, pela 20ª rodada do Brasileirão Série A 2025.

Em um duelo marcado por reviravolta, o Leão cedeu o empate por 2 a 2 para o Tricolor dentro de casa e depois de estar ganhando por 2 a 0 até boa parte do segundo tempo do confronto.

Para o time paulista, que utilizou time reserva e muitos jogadores da base, por causa do jogo contra o Atlético Nacional pela Libertadores na terça-feira (19/08), o ponto é celebrado.

Pela competição nacional, os tricolores volta a campo no domingo (24/08) contra o Atlético-MG. Já a equipe pernambucana encara o Palmeiras, no Allianz Parque, na segunda (25/08).

24/08 - 20h30 - São Paulo x Atlético-MG

25/08 - 19h - Palmeiras x Sport

Gols de Sport 2 x 2 São Paulo

1° gol do Sport

Aos quatro minutos, o goleiro Young entregou a bola nos pés de Lucas Lima.

2° gol do Sport

Matheus Alexandre fez cruzamento e Derik Lacerda completou para as redes.

1° gol do São Paulo

O gol de Lucas Mouradeu ânimo aos visitantates, que cresceram na partida.

2° gol do São Paulo

No fim do jogo, o lateral Maik marcou pela primeira vez como profissional.