Brasileirao | Notícia

Melhores Momentos de Sport x São Paulo: 2 a 2! Quatro gols e drama no final; veja os lances

Os times terminaram empatados após o Rubro-negro abrir dois gols de vantagem no placar, mas não conseguir segurar o resultado diante da torcida

Por Robert Sarmento Publicado em 16/08/2025 às 21:54 | Atualizado em 16/08/2025 às 22:10
Lucas Lima e Derick Lacerda celebram gol contra o São Paulo
Lucas Lima e Derick Lacerda celebram gol contra o São Paulo - Paulo Paiva/Sport

A Ilha do Retiro, no Recife, foi palco de um jogo dramático na noite do sábado (16/08) entre Sport e São Paulo, pela 20ª rodada do Brasileirão Série A 2025.

Em um duelo marcado por reviravolta, o Leão cedeu o empate por 2 a 2 para o Tricolor dentro de casa e depois de estar ganhando por 2 a 0 até boa parte do segundo tempo do confronto.

Para o time paulista, que utilizou time reserva e muitos jogadores da base, por causa do jogo contra o Atlético Nacional pela Libertadores na terça-feira (19/08), o ponto é celebrado.

Pela competição nacional, os tricolores volta a campo no domingo (24/08) contra o Atlético-MG. Já a equipe pernambucana encara o Palmeiras, no Allianz Parque, na segunda (25/08).

  • 24/08 - 20h30 - São Paulo x Atlético-MG
  • 25/08 - 19h - Palmeiras x Sport

Gols de Sport 2 x 2 São Paulo

1° gol do Sport

Aos quatro minutos, o goleiro Young entregou a bola nos pés de Lucas Lima.

2° gol do Sport

Matheus Alexandre fez cruzamento e Derik Lacerda completou para as redes.

1° gol do São Paulo

O gol de Lucas Mouradeu ânimo aos visitantates, que cresceram na partida.

2° gol do São Paulo

No fim do jogo, o lateral Maik marcou pela primeira vez como profissional.

