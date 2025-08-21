Santa Cruz anuncia renovação de Wagner Balotelli por mais uma temporada

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Volante de 32 anos tinha contrato válido até outubro deste ano; jogador é peça fundamental do atual elenco e atuou em 27 partidas em 2025

Um dos principais nomes do atual elenco tricolor, Wagner Balotelli teve seu contrato renovado com o Santa Cruz, que anunciou a extensão do vínculo nesta quinta-feira (21) nas redes sociais.

Volante de 32 anos, Balotelli atuou em 27 das 29 partidas da Cobra Coral em 2025 e é nome constante nas escalações de Marcelo Cabo, tal como era nas de Itamar Schülle no começo da temporada.

Apesar de não somar gols ou assistência com a camisa tricolor, o jogador corresponde dentro de campo por suas ações defensivas que já lhe renderam oito cartões amarelos, inclusive.

Esta é a segunda renovação de contrato do jogador, que inicialmente ficaria no Arruda apenas até maio. O vínculo anterior, fruto da primeira renovação, ia até outubro deste ano, garantindo sua participação até o fim da temporada.

O novo vínculo, por sua vez, vai até novembro de 2026.