Se o Santa Cruz perder do Altos, está eliminado da Série D? Veja o que acontece
Na busca pelo acesso, Cobra Coral enfrenta o Altos no Lindolfinho, em Teresina, em jogo decisivo pelas oitavas-de-final da Série D 2025
É dia de decisão! Mais uma! No próximo domingo (24), o Santa Cruz visita o Altos, no Lindolfinho, em Teresina, pelo jogo da volta das oitavas-de-final da Série D 2025!
Literalmente, é tudo ou nada para ambas as equipes afinal, o acesso passa pela classificação às quartas-de-final e uma derrota significa a eliminação e o adeus ao sonho de disputar a Série C do próximo ano.
No jogo de ida, na Arena de Pernambuco, o resultado foi um empate em 1 x 1. Sem regra do gol fora, novo empate, por qualquer placar, leva a decisão para os pênaltis.
Havendo um vencedor em 90 minutos, claro, ele estará classificado.
Classificação geral da Série D
- ASA — 40
- Aparecidense — 39
- Inter de Limeira — 37
- América-RN — 34
- Altos — 33
- Barra — 33
- Ceilândia — 33
- Santa Cruz — 31
- Rio Branco-ES — 30
- Manauara — 30
- Central — 30
- Cianorte — 29
- Mixto — 28
- Imperatriz — 27
- Goiatuba — 26
- Maranhão — 25
Jogos das oitavas de final
Times à esquerda decidem em casa a volta. Ao lado o placar da ida.
- Barra x Ceilândia — ida: 1x1
- Aparecidense x Goiatuba EC — ida: 3x2 para o Aparecidense
- Inter de Limeira x Rio Branco-ES — ida: 1x0 para a Inter
- ASA x Manauara EC — ida: 1x0 para o ASA
- Mixto x Cianorte — ida: 1x1
- Central x Maranhão — ida: 1x2 para o Maranhão
- América-RN x Imperatriz — ida: 1x0 para o América-RN
- Altos x Santa Cruz — ida: 1x1