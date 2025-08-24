Se o Santa Cruz perder do Altos, está eliminado da Série D? Veja o que acontece

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Na busca pelo acesso, Cobra Coral enfrenta o Altos no Lindolfinho, em Teresina, em jogo decisivo pelas oitavas-de-final da Série D 2025

É dia de decisão! Mais uma! No próximo domingo (24), o Santa Cruz visita o Altos, no Lindolfinho, em Teresina, pelo jogo da volta das oitavas-de-final da Série D 2025!

Literalmente, é tudo ou nada para ambas as equipes afinal, o acesso passa pela classificação às quartas-de-final e uma derrota significa a eliminação e o adeus ao sonho de disputar a Série C do próximo ano.

No jogo de ida, na Arena de Pernambuco, o resultado foi um empate em 1 x 1. Sem regra do gol fora, novo empate, por qualquer placar, leva a decisão para os pênaltis.

Havendo um vencedor em 90 minutos, claro, ele estará classificado.

Classificação geral da Série D

ASA — 40

Aparecidense — 39

Inter de Limeira — 37

América-RN — 34

Altos — 33

Barra — 33

Ceilândia — 33

Santa Cruz — 31

Rio Branco-ES — 30

Manauara — 30

Central — 30

Cianorte — 29

Mixto — 28

Imperatriz — 27

Goiatuba — 26

Maranhão — 25

Jogos das oitavas de final

Times à esquerda decidem em casa a volta. Ao lado o placar da ida.