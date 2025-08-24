fechar
Santa Cruz |

Se o Santa Cruz perder do Altos, está eliminado da Série D? Veja o que acontece

Na busca pelo acesso, Cobra Coral enfrenta o Altos no Lindolfinho, em Teresina, em jogo decisivo pelas oitavas-de-final da Série D 2025

Por Victor Peixoto Publicado em 24/08/2025 às 16:00
- JAILTON JR./JC IMAGEM

É dia de decisão! Mais uma! No próximo domingo (24), o Santa Cruz visita o Altos, no Lindolfinho, em Teresina, pelo jogo da volta das oitavas-de-final da Série D 2025!

Literalmente, é tudo ou nada para ambas as equipes afinal, o acesso passa pela classificação às quartas-de-final e uma derrota significa a eliminação e o adeus ao sonho de disputar a Série C do próximo ano.

No jogo de ida, na Arena de Pernambuco, o resultado foi um empate em 1 x 1. Sem regra do gol fora, novo empate, por qualquer placar, leva a decisão para os pênaltis.

Havendo um vencedor em 90 minutos, claro, ele estará classificado.

Classificação geral da Série D

  1. ASA — 40
  2. Aparecidense — 39
  3. Inter de Limeira — 37
  4. América-RN — 34
  5. Altos — 33
  6. Barra — 33
  7. Ceilândia — 33
  8. Santa Cruz — 31
  9. Rio Branco-ES — 30
  10. Manauara — 30
  11. Central — 30
  12. Cianorte — 29
  13. Mixto — 28
  14. Imperatriz — 27
  15. Goiatuba — 26
  16. Maranhão — 25

Jogos das oitavas de final

Times à esquerda decidem em casa a volta. Ao lado o placar da ida.

  • Barra x Ceilândia — ida: 1x1
  • Aparecidense x Goiatuba EC — ida: 3x2 para o Aparecidense
  • Inter de Limeira x Rio Branco-ES — ida: 1x0 para a Inter
  • ASA x Manauara EC — ida: 1x0 para o ASA
  • Mixto x Cianorte — ida: 1x1
  • Central x Maranhão — ida: 1x2 para o Maranhão
  • América-RN x Imperatriz — ida: 1x0 para o América-RN
  • Altos x Santa Cruz — ida: 1x1

Leia também

Chaveamento Série D: Pode ter Santa Cruz x Central nas quartas de final? Veja possíveis confrontos
Série D

Chaveamento Série D: Pode ter Santa Cruz x Central nas quartas de final? Veja possíveis confrontos
Classificação geral Série D atualizada: Santa Cruz ainda pode ser quarto? Entenda cenários
Série D

Classificação geral Série D atualizada: Santa Cruz ainda pode ser quarto? Entenda cenários

Compartilhe

Tags