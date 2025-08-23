fechar
Se o Santa Cruz vencer o Altos, garante o acesso? Veja quantos jogos faltam para a Série C

Na busca pelo acesso, Cobra Coral enfrenta o Altos, em Teresina, pelo jogo da volta das oitavas-de-final da Série D; veja caminho tricolor

Por Victor Peixoto Publicado em 23/08/2025 às 14:00
Santa Cruz e Altos empataram em 1 x 1 no jogo de ida das oitavas-de-final da Série D 2025
Santa Cruz e Altos empataram em 1 x 1 no jogo de ida das oitavas-de-final da Série D 2025 - Rafael Vieira / FPF

É dia de decisão! Mais uma! No próximo domingo (24), o Santa Cruz visita o Altos, no Lindolfinho, em Teresina, pelo jogo da volta das oitavas-de-final da Série D 2025!

Literalmente, é tudo ou nada para ambas as equipes afinal, o acesso passa pela classificação às quartas-de-final e uma derrota significa a eliminação e o adeus ao sonho de disputar a Série C do próximo ano.

Por mais importante que a classificação para às quartas-de-final seja, ela ainda não garante o acesso.

Se eliminar o Altos, a Cobra Coral terá que passar por mais um mata-mata para conquistar a sua vaga na Terceira Divisão em 2026!

Se passar de fase, o Santa Cruz joga as quartas de final valendo o acesso. Nessa etapa não há chaveamento prévio. Na quarta fase da Série D, os jogos são definidos pela classificação geral de toda a Série D. Será feito um ranking de primeiro a oitavo entre os classificados, sendo definido os duelos da seguinte maneira: 1º x 8º, 2º x 7º, 3º x 6º e 4º x 5º. A vantagem de decidir em casa cabe aos melhores classificados.

Até o momento, o Santa Cruz tem a oitava melhor campanha da Série D. Ou seja, existe uma grande chance de ficar na parte debaixo da classificação, tendo que decidir fora de casa a vaga na Série C. Abaixo os cenários de prováveis adversários, tomando a classificação geral (ao fim da matéria).

Classificação geral da Série D

Posição Time Pontos Jogos Vitórias Empates Derrotas GM GS SG
1 ASA 40 17 12 4 1 31 8 23
2 Aparecidense 39 17 12 3 2 39 17 22
3 Inter de Limeira 37 17 11 4 2 24 8 16
4 América-RN 34 17 10 4 3 25 10 15
5 Barra 33 17 10 3 4 25 11 14
6 Altos 33 17 9 7 2 31 17 14
7 Ceilândia 33 17 9 6 2 26 16 10
8 Santa Cruz 31 17 9 4 4 24 14 10
9 Rio Branco-ES 30 17 9 3 5 22 10 12
10 Manauara 30 17 8 6 3 29 13 16
11 Central 30 17 8 6 3 19 11 8
12 Cianorte 29 17 8 5 4 27 18 9
13 Mixto 28 17 7 7 3 24 15 9
14 Imperatriz 27 17 8 3 6 19 18 1
15 Goiatuba 26 17 7 5 5 26 21 5
16 Maranhão 25 17 6 7 4 24 16 8

Jogos das oitavas de final

Times à esquerda decidem em casa a volta. Ao lado o placar da ida.

  • Barra x Ceilândia — ida: 1x1
  • Aparecidense x Goiatuba EC — ida: 3x2 
  • Inter de Limeira x Rio Branco-ES — ida: 1x0
  • ASA x Manauara EC — ida: 1x0
  • Mixto x Cianorte — ida: 1x1
  • Central x Maranhão — ida: 1x2 
  • América-RN x Imperatriz — ida: 1x0 
  • Altos x Santa Cruz — ida: 1x1

