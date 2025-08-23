Se o Santa Cruz vencer o Altos, garante o acesso? Veja quantos jogos faltam para a Série C
Na busca pelo acesso, Cobra Coral enfrenta o Altos, em Teresina, pelo jogo da volta das oitavas-de-final da Série D; veja caminho tricolor
É dia de decisão! Mais uma! No próximo domingo (24), o Santa Cruz visita o Altos, no Lindolfinho, em Teresina, pelo jogo da volta das oitavas-de-final da Série D 2025!
Literalmente, é tudo ou nada para ambas as equipes afinal, o acesso passa pela classificação às quartas-de-final e uma derrota significa a eliminação e o adeus ao sonho de disputar a Série C do próximo ano.
Por mais importante que a classificação para às quartas-de-final seja, ela ainda não garante o acesso.
Se eliminar o Altos, a Cobra Coral terá que passar por mais um mata-mata para conquistar a sua vaga na Terceira Divisão em 2026!
Se passar de fase, o Santa Cruz joga as quartas de final valendo o acesso. Nessa etapa não há chaveamento prévio. Na quarta fase da Série D, os jogos são definidos pela classificação geral de toda a Série D. Será feito um ranking de primeiro a oitavo entre os classificados, sendo definido os duelos da seguinte maneira: 1º x 8º, 2º x 7º, 3º x 6º e 4º x 5º. A vantagem de decidir em casa cabe aos melhores classificados.
Até o momento, o Santa Cruz tem a oitava melhor campanha da Série D. Ou seja, existe uma grande chance de ficar na parte debaixo da classificação, tendo que decidir fora de casa a vaga na Série C. Abaixo os cenários de prováveis adversários, tomando a classificação geral (ao fim da matéria).
Classificação geral da Série D
|Posição
|Time
|Pontos
|Jogos
|Vitórias
|Empates
|Derrotas
|GM
|GS
|SG
|1
|ASA
|40
|17
|12
|4
|1
|31
|8
|23
|2
|Aparecidense
|39
|17
|12
|3
|2
|39
|17
|22
|3
|Inter de Limeira
|37
|17
|11
|4
|2
|24
|8
|16
|4
|América-RN
|34
|17
|10
|4
|3
|25
|10
|15
|5
|Barra
|33
|17
|10
|3
|4
|25
|11
|14
|6
|Altos
|33
|17
|9
|7
|2
|31
|17
|14
|7
|Ceilândia
|33
|17
|9
|6
|2
|26
|16
|10
|8
|Santa Cruz
|31
|17
|9
|4
|4
|24
|14
|10
|9
|Rio Branco-ES
|30
|17
|9
|3
|5
|22
|10
|12
|10
|Manauara
|30
|17
|8
|6
|3
|29
|13
|16
|11
|Central
|30
|17
|8
|6
|3
|19
|11
|8
|12
|Cianorte
|29
|17
|8
|5
|4
|27
|18
|9
|13
|Mixto
|28
|17
|7
|7
|3
|24
|15
|9
|14
|Imperatriz
|27
|17
|8
|3
|6
|19
|18
|1
|15
|Goiatuba
|26
|17
|7
|5
|5
|26
|21
|5
|16
|Maranhão
|25
|17
|6
|7
|4
|24
|16
|8
Jogos das oitavas de final
Times à esquerda decidem em casa a volta. Ao lado o placar da ida.
- Barra x Ceilândia — ida: 1x1
- Aparecidense x Goiatuba EC — ida: 3x2
- Inter de Limeira x Rio Branco-ES — ida: 1x0
- ASA x Manauara EC — ida: 1x0
- Mixto x Cianorte — ida: 1x1
- Central x Maranhão — ida: 1x2
- América-RN x Imperatriz — ida: 1x0
- Altos x Santa Cruz — ida: 1x1