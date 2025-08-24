fechar
Serie D | Notícia

Central só empata com o Maranhão, dá adeus à Série D 2025 e fica sem calendário nacional na próxima temporada

A Patativa precisava da vitória para que pelo menos a classificação fosse definida nas penalidades máximas, mas não conseguiu fazer o dever de casa

Por Robert Sarmento Publicado em 24/08/2025 às 18:05 | Atualizado em 24/08/2025 às 18:27
Disputa de bola entre jogadores de Central e Maranhão
Disputa de bola entre jogadores de Central e Maranhão - Hugo Soares/MaranhãoAC

Apesar de um dos maiores públicos no estádio Lacerdão no século XXI, com mais de 10 mil torcedores, o Central empatou sem gols com o Maranhão e foi eliminado do Brasileirão Série D 2025.

Isso porque o confronto de ida teve vitória da equipe maranhense por 2 a 1. Nos minutos finais, o árbitro de vídeo (VAR) até avaliou um possível pênalti para a Patativa, mas nada marcou.

  • Ida: Maranhão 2 x 1 Central.
  • Volta: Central 0 x 0 Maranhão.

Pelo regulamento, o time caruaruense precisava ganhar por no mínimo um gol de diferença para decidir a vaga nas penalidades máximas. Se fosse por dois ou mais, avançaria de fase no torneio.

A melhor chance na partida foi dos visitantes na finalização do atacante Clessione, aos 20 minutos do segundo tempo. Ele chutou forte com a perna esquerda acertou a trave do goleiro.

Sem calendário nacional em 2026

Como não conseguiu, a temporada acabou! Rebaixado no Campeonato Pernambucano, o clube não disputará a Quarta Divisão em 2026. Ou seja, sem calendário nacional ano que vem.

Ficha do jogo: Central 0 x 0 Maranhão

Central: Milton Raphael; Augusto Potiguar, Lazarini, Hítalo e Eduardo; Diego Aragão, Juninho (Ruan) e Didira (Kauê); Henrique Alves (Zé Arthur), Wellington Júnior (Moacir) e Jô Santos (Raphael Macena). Técnico: Leandro Sena.

Maranhão: Jean; Igor Nunes, Keven, Júlio Nascimento e André Radija (Franklin); Dudu, Rosivan e Vagalume (Jorge Rocha); Ryan (Romarinho), Clessione e Rafael (Lucas Manga). Técnico: Marcinho Guerreiro.

Público: 12.063 torcedores. Renda: R$ 247.540,00. Cartões amarelos: Eduardo, Augusto Potiguar e  Hítalo (CEN) Ryan, Vagalume, Rafael, Marcinho Guerreiro e Romarinho (MAR).

Árbitro: Antonio Dib Moraes de Sousa (PI). Assistente 1: Marcio Iglesias Araújo Silva (MA). Assistente 2: Alisson Lima Damasceno (MA). Quarto árbitro: José Woshington da Silva (PE). VAR: Michel Patrick Costa Guimarães (MG). AVAR: Frederico Soares Vilarinho (MG).

