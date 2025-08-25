Santa Cruz solicita jogo contra o América-RN para o sábado (30/08), mas Náutico joga no mesmo dia
A situação é a mesma em relação ao confronto de ida contra o Altos, pelas oitavas de final da Série D, que precisou ocorrer na segunda-feira (18/08)
O Santa Cruz decidirá o acesso à Série C contra o América-RN, em duas partidas. Por ter menos pontos na classificação geral, o primeiro confronto tem que ser na Arena de Pernambuco.
De acordo com a apuração do repórter Igor Moura, da Rádio Jornal, o Tricolor solicitou à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para jogar no sábado (30/08), às 18h (horário de Brasília).
No entanto, surge o mesmo problema do confronto de ida frente ao Altos: Sport e Náutico também atuam como mandantes neste fim de semana e não podem ter os duelos alterados pela CBF.
Em relação ao Leão, o Brasileirão Série A pausa para a Data Fifa. Já o Timbu entra em campo pela última rodada da fase de grupos da Série C e todos confrontos serão no mesmo dia e horário.
Raque Lyra garantiu segurança aos torcedores?
Quando essa situação ocorreu da outra vez, a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, afirmou nas redes sociais que o estado tem condições de dar segurança às torcidas de ambos os clubes.
"O Governo de Pernambuco garante a segurança de todos os torcedores que forem ao estádio assistir às partidas dos clubes pernambucanos, independente do dia", declarou no X (antigo Twitter).
Se depender da presença de policiais nas ruas, vai ter jogo do Santa Cruz, no próximo domingo! O Governo de Pernambuco garante a segurança de todos os torcedores que forem ao estádio assistir às partidas dos clubes pernambucanos, independente do dia. (+)— Raquel Lyra (@raquellyra) August 13, 2025
A declaração dá margem para que Santa Cruz e Náutico entrem em campo na mesma data, conforme pedido pela direotira coral. O Blog do Torcedor segue apurando novas informações.