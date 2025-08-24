Rokenedy defende três pênaltis, Santa Cruz elimina o Altos e disputará acesso à Série C contra o América-RN
Equipes empataram novamente no tempo normal e os pênaltis definiram o classificado para disputar o acesso à Terceira Divisão frenta ao time potiguar
Ninguém venceu no tempo normal durante o confronto entre Altos e Santa Cruz nas oitavas de final da Série D 2025! O empate sem gols, no domingo (24/08), no Lindolfo Monteiro, no Piauí, somado ao 1 a 1 na Arena de Pernambuco, a definição da vaga ficou para as penalidades máximas.
Com a classificação, o Tricolor irá disputar o acesso para a Série C de 2026 em dois jogos contra o América-RN. Ao todo, quatro times sobem de divisão, ou seja, os semifinalistas.
Todos os oito confrontos da próxima fase foram definidos de acordo com a classificação geral, que somou a pontuação da fase de grupos e dos dois mata-matas disputados anteriormente.
- 1° Asa - 41 pontos
- 2° Inter de Limeira - 38 pontos
- 3° Barra-SC - 36 pontos
- 4° América-RN - 35 pontos
- 5° Santa Cruz - 32 pontos
- 6° Cianorte - 27 pontos
- 7° Goiatuba - 29 pontos
- 8° Maranhão - 26 pontos
Confrontos das quartas de final da Série D 2025:
- Maranhão x ASA
- 5ª melhor campanha x 4ª melhor campanha
- Goiatuba x Inter de Limeira
- Cianorte x 3ª melhor campanha
Times à direita decidem em casa.
Altos x Santa Cruz: Ficha do jogo
Altos: Careca; Rodrigo Negueba, Leandro Amorim, Albert e Arthurzinho (Digão); Luiz Meneses, Jonathan e Esquerdinha; Wesley Souza, Felipe Sales e Junior Mandacaru. Técnico: Jerson Testoni.
Santa Cruz: Rokenedy, Toty, Eurico, William Alves e Nathan (Rodrigues); Wagner Balotelli, Pedro Favela (Jonatas Paulista) e Wiliam Júnior (João Pedro); Thiaguinho (Gabriel Galhardo), Renato e Thiago Galhardo (Geovany). Técnico: Marcelo Cabo.
Cartões amarelos: Wagner Balotelli, William Alves e Renato (Santa Cruz).
Árbitro: André Luiz Skettino Policarpo Bento (MG). Assistente 1: Pablo Almeida da Costa (MG). Assistente 2: Rodney Faria Lima (MG). Quarto Árbitro: Diego da Silva Castro (PI). VAR: Douglas Schwengber da Silva (RS). AVAR: José Eduardo Calza (RS);