Rokenedy defende três pênaltis, Santa Cruz elimina o Altos e disputará acesso à Série C contra o América-RN

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Equipes empataram novamente no tempo normal e os pênaltis definiram o classificado para disputar o acesso à Terceira Divisão frenta ao time potiguar

Ninguém venceu no tempo normal durante o confronto entre Altos e Santa Cruz nas oitavas de final da Série D 2025! O empate sem gols, no domingo (24/08), no Lindolfo Monteiro, no Piauí, somado ao 1 a 1 na Arena de Pernambuco, a definição da vaga ficou para as penalidades máximas.

Com a classificação, o Tricolor irá disputar o acesso para a Série C de 2026 em dois jogos contra o América-RN. Ao todo, quatro times sobem de divisão, ou seja, os semifinalistas.

Todos os oito confrontos da próxima fase foram definidos de acordo com a classificação geral, que somou a pontuação da fase de grupos e dos dois mata-matas disputados anteriormente.

1° Asa - 41 pontos



2° Inter de Limeira - 38 pontos



3° Barra-SC - 36 pontos

4° América-RN - 35 pontos



5° Santa Cruz - 32 pontos



6° Cianorte - 27 pontos

7° Goiatuba - 29 pontos

8° Maranhão - 26 pontos

Confrontos das quartas de final da Série D 2025:

Maranhão x ASA

5ª melhor campanha x 4ª melhor campanha

Goiatuba x Inter de Limeira

Cianorte x 3ª melhor campanha



Times à direita decidem em casa.

Altos x Santa Cruz: Ficha do jogo

Altos: Careca; Rodrigo Negueba, Leandro Amorim, Albert e Arthurzinho (Digão); Luiz Meneses, Jonathan e Esquerdinha; Wesley Souza, Felipe Sales e Junior Mandacaru. Técnico: Jerson Testoni.

Santa Cruz: Rokenedy, Toty, Eurico, William Alves e Nathan (Rodrigues); Wagner Balotelli, Pedro Favela (Jonatas Paulista) e Wiliam Júnior (João Pedro); Thiaguinho (Gabriel Galhardo), Renato e Thiago Galhardo (Geovany). Técnico: Marcelo Cabo.

Cartões amarelos: Wagner Balotelli, William Alves e Renato (Santa Cruz).

Árbitro: André Luiz Skettino Policarpo Bento (MG). Assistente 1: Pablo Almeida da Costa (MG). Assistente 2: Rodney Faria Lima (MG). Quarto Árbitro: Diego da Silva Castro (PI). VAR: Douglas Schwengber da Silva (RS). AVAR: José Eduardo Calza (RS);