Santa Cruz | Notícia

Santa Cruz decide acesso à Série C fora? Veja classificação geral da Série D 2025 e regulamento

O Tricolor tem pela frente dois duelos contra o América-RN, pelas quartas de final, para decidir quem irá disputar a Terceira Divisão no ano que vem

Por Robert Sarmento Publicado em 24/08/2025 às 20:48 | Atualizado em 24/08/2025 às 21:45
Torcida do Santa Cruz na Arena de Pernambuco
Torcida do Santa Cruz na Arena de Pernambuco

Com drama, o Santa Cruz eliminou o Altos nos pênaltis e vai disputar as quartas de final do Brasileirão Série D 2025 contra o América-RN, em dois jogos, o acesso à Série C de 2026.

De acordo com o regulamento oficial, da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), os mandos de campo foram definidos pelo somatório de pontos na fase de grupos e mata-mata.

Classificação geral da Série D 2025

  • 1° Asa - 41 pontos
  • 2° Inter de Limeira - 38 pontos
  • 3° Barra-SC - 36 pontos
  • 4° América-RN - 35 pontos
  • 5° Santa Cruz - 32 pontos
  • 6° Cianorte - 30 pontos
  • 7° Goiatuba - 29 pontos
  • 8° Maranhão - 26 pontos

Sendo assim, o primeiro confronto será na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, e o segundo na Arena das Dunas, em Natal. As datas previstas são 30 de agosto e 06 de setembro.

A tabela detalhada, com todos duelos desta fase, será desmembrada pela organizadora da competição nacional ao longo desta semana. Os quatro semifinalistas sobem para a Terceira Divisão.

Regulamento da Série D 2025

Assim como nos mata-matas anteriores, não há o gol fora de casa como critério de desempate. Em caso de empate na soma dos resultados, a definição do acesso será nas penalidades máximas.

  • Ida: 30/08 ou 01/09 - Santa Cruz x América-RN
  • Volta: 09/09 ou 07/09 - América-RN x Santa Cruz

