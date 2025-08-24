Santa Cruz decide acesso à Série C fora? Veja classificação geral da Série D 2025 e regulamento
O Tricolor tem pela frente dois duelos contra o América-RN, pelas quartas de final, para decidir quem irá disputar a Terceira Divisão no ano que vem
Com drama, o Santa Cruz eliminou o Altos nos pênaltis e vai disputar as quartas de final do Brasileirão Série D 2025 contra o América-RN, em dois jogos, o acesso à Série C de 2026.
De acordo com o regulamento oficial, da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), os mandos de campo foram definidos pelo somatório de pontos na fase de grupos e mata-mata.
Classificação geral da Série D 2025
- 1° Asa - 41 pontos
- 2° Inter de Limeira - 38 pontos
- 3° Barra-SC - 36 pontos
- 4° América-RN - 35 pontos
- 5° Santa Cruz - 32 pontos
- 6° Cianorte - 30 pontos
- 7° Goiatuba - 29 pontos
- 8° Maranhão - 26 pontos
Sendo assim, o primeiro confronto será na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, e o segundo na Arena das Dunas, em Natal. As datas previstas são 30 de agosto e 06 de setembro.
A tabela detalhada, com todos duelos desta fase, será desmembrada pela organizadora da competição nacional ao longo desta semana. Os quatro semifinalistas sobem para a Terceira Divisão.
Regulamento da Série D 2025
Assim como nos mata-matas anteriores, não há o gol fora de casa como critério de desempate. Em caso de empate na soma dos resultados, a definição do acesso será nas penalidades máximas.
- Ida: 30/08 ou 01/09 - Santa Cruz x América-RN
- Volta: 09/09 ou 07/09 - América-RN x Santa Cruz