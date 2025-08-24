Santa Cruz decide acesso à Série C fora? Veja classificação geral da Série D 2025 e regulamento

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O Tricolor tem pela frente dois duelos contra o América-RN, pelas quartas de final, para decidir quem irá disputar a Terceira Divisão no ano que vem

Com drama, o Santa Cruz eliminou o Altos nos pênaltis e vai disputar as quartas de final do Brasileirão Série D 2025 contra o América-RN, em dois jogos, o acesso à Série C de 2026.

De acordo com o regulamento oficial, da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), os mandos de campo foram definidos pelo somatório de pontos na fase de grupos e mata-mata.

Classificação geral da Série D 2025

1° Asa - 41 pontos

2° Inter de Limeira - 38 pontos



3° Barra-SC - 36 pontos



4° América-RN - 35 pontos



5° Santa Cruz - 32 pontos



6° Cianorte - 30 pontos



7° Goiatuba - 29 pontos



8° Maranhão - 26 pontos

Sendo assim, o primeiro confronto será na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, e o segundo na Arena das Dunas, em Natal. As datas previstas são 30 de agosto e 06 de setembro.

Leia Também Santa Cruz anuncia renovação de Wagner Balotelli por mais uma temporada

A tabela detalhada, com todos duelos desta fase, será desmembrada pela organizadora da competição nacional ao longo desta semana. Os quatro semifinalistas sobem para a Terceira Divisão.

Regulamento da Série D 2025

Assim como nos mata-matas anteriores, não há o gol fora de casa como critério de desempate. Em caso de empate na soma dos resultados, a definição do acesso será nas penalidades máximas.