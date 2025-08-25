Raquel Lyra se pronuncia sobre segurança em jogo do Santa Cruz no fim de semana: "Efetivo suficiente"
Diretoria do Tricolor quer a partida contra o América-RN no mesmo dia do confronto do Náutico diante do Ituano pela Série C do Brasileiro
A Governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, reafirmou nas redes sociais que o Governo do Estado tem condições de dar segurança aos torcedores, caso haja dois jogos no mesmo dia no Recife. No caso, o Santa Cruz no mesmo dia da partida do Náutico.
Esse assunto já havia sido debatido para a marcação da partida do Santa Cruz contra o Altos e voltou à tona porque o Tricolor enfrentará o América-RN nas quartas de final da Série D 2025. No fim de semana que vem, o Náutico joga contra o Ituano, no sábado (30), às 17h, e o Sport recebe o Vasco, no domingo (31), às 20h30.
"Qualquer que seja o dia do próximo jogo do Santa Cruz, o Governo do Estado terá efetivo suficiente para assegurar a sua realização, tendo em vista que contamos com mais de 2.300 novos policiais na rua. Seguiremos firme e comprometidos com a segurança pública de Pernambuco", publicou.
Santa Cruz quer o jogo no sábado (30/08)
Segundo a apuração do repórter Igor Moura, da Rádio Jornal, a diretoria coral solicitou à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para jogar no sábado (30), às 18h (horário de Brasília).
Como teve menos pontos que o time potiguar, no somatório da fase de grupos e do mata-mata, a Cobra Coral ficou atrás na classificação geral. Portanto, só pode jogar a ida como mandante.
Nota oficial do Santa Cruz:
O Santa Cruz Futebol Clube, através do presidente executivo Bruno Rodrigues, informa que já enviou ofício à CBF solicitando a realização do primeiro jogo conta o América-RN, no sábado (30/8), 18h, na Arena de Pernambuco.