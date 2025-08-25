fechar
Serie D | Notícia

América-RN é favorito contra o Santa Cruz? Veja campanha na Série D 2025 e compare

Os times se enfrentam nas quartas de final da Quarta Divisão para definir o classificado para as semifinais e, consequentemente, o acesso à Série C

Por Robert Sarmento Publicado em 25/08/2025 às 17:08
Souza, volante e capitão do América-RN
Souza, volante e capitão do América-RN - Gabriel Leite/América-RN

Confronto entre dois gigantes do Nordeste pelas quartas de final do Brasileirão Série D 2025: Santa Cruz e América-RN. Apenas um dos times vai disputar a Série C na próxima temporada.

Isso porque a etapa atual define os quatro clubes  que sobem de divisão. A tendência é de dois confrontos equilibrados, principalmente porque os times já se enfrentaram na competição.

Para entender a magnitude do embate e definir o favoritismo ou qual equipe pode ser considerada melhor, é fundamental analisar as campanhas de cada um durante todo o torneio até o momento.

Gabriel Leite/América-RN
Jogador do América-RN em jogo pela Série D 2025 - Gabriel Leite/América-RN

América-RN é melhor do que o Santa Cruz?

O Dragão chega como uma força consolidada, depois de campanha marcada pela consistência e ainda não ter sido derrotado no mata-matas. Obtém a quarta melhor campanha na classificação geral.

O time potiguar terminou em primeiro lugar na fase de grupos. Na oitavas de final, passou por Juazeirense e Imperatriz-MA. Ao todo, somou 35 pontos. Por isso, decide a vaga na Arena das Dunas.

No entanto, quando se enfrentaram na primeira fase, os resultados classificariam o Tricolor. A Cobra Coral ganhou no Estádio do Arruda, com gols de Thiago Galhardo, e depois empatou em Natal.

Campanha do América-RN na Série D 2025:

Oitavas de final

  • América-RN 0 x 0 Imperatriz
  • Imperatriz 0 x 1 América-RN

Segunda fase

  • Juazeirense 0 x 2 América-RN
  • América-RN 1 x 1 Juazeirense

Fase de grupos - 1° turno

  • América-RN 2 x 0 Horizonte
  • Treze 1 x 2 América-RN
  • Central 0 x 0 América-RN
  • América-RN 0 x 0 Santa Cruz
  • Santa Cruz-RN 1 x 2 América-RN
  • América-RN 3 x 2 Ferroviário
  • Sousa 1 x 0 América-RN

Fase de grupos - 2° turno

  • América-RN 2 x 0 Sousa
  • Ferroviário 1 x 0 América-RN
  • América-RN 3 x 0 Santa Cruz-RN
  • Santa Cruz 2 x 1 América-RN
  • Central 1 x 2 América-RN
  • América-RN 4 x 0 Treze
  • Horizonte 0 x 0 América-RN

Datas e horários de Santa Cruz x América-RN:

A partida de ida será oficilizada para às 18h (horário de Brasíli), do dia 30 de agosto, na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata. A data de volta ainda não foi revelada pela CBF.

  • Ida: 30/08 - 18h - Santa Cruz x América-RN
  • Volta: 06 ou 07/09 - a definir - América-RN x Santa Cruz

