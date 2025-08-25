América-RN é favorito contra o Santa Cruz? Veja campanha na Série D 2025 e compare
Os times se enfrentam nas quartas de final da Quarta Divisão para definir o classificado para as semifinais e, consequentemente, o acesso à Série C
Confronto entre dois gigantes do Nordeste pelas quartas de final do Brasileirão Série D 2025: Santa Cruz e América-RN. Apenas um dos times vai disputar a Série C na próxima temporada.
Isso porque a etapa atual define os quatro clubes que sobem de divisão. A tendência é de dois confrontos equilibrados, principalmente porque os times já se enfrentaram na competição.
Para entender a magnitude do embate e definir o favoritismo ou qual equipe pode ser considerada melhor, é fundamental analisar as campanhas de cada um durante todo o torneio até o momento.
América-RN é melhor do que o Santa Cruz?
O Dragão chega como uma força consolidada, depois de campanha marcada pela consistência e ainda não ter sido derrotado no mata-matas. Obtém a quarta melhor campanha na classificação geral.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
O time potiguar terminou em primeiro lugar na fase de grupos. Na oitavas de final, passou por Juazeirense e Imperatriz-MA. Ao todo, somou 35 pontos. Por isso, decide a vaga na Arena das Dunas.
No entanto, quando se enfrentaram na primeira fase, os resultados classificariam o Tricolor. A Cobra Coral ganhou no Estádio do Arruda, com gols de Thiago Galhardo, e depois empatou em Natal.
Campanha do América-RN na Série D 2025:
Oitavas de final
- América-RN 0 x 0 Imperatriz
- Imperatriz 0 x 1 América-RN
Segunda fase
- Juazeirense 0 x 2 América-RN
- América-RN 1 x 1 Juazeirense
Fase de grupos - 1° turno
- América-RN 2 x 0 Horizonte
- Treze 1 x 2 América-RN
- Central 0 x 0 América-RN
- América-RN 0 x 0 Santa Cruz
- Santa Cruz-RN 1 x 2 América-RN
- América-RN 3 x 2 Ferroviário
- Sousa 1 x 0 América-RN
Fase de grupos - 2° turno
- América-RN 2 x 0 Sousa
- Ferroviário 1 x 0 América-RN
- América-RN 3 x 0 Santa Cruz-RN
- Santa Cruz 2 x 1 América-RN
- Central 1 x 2 América-RN
- América-RN 4 x 0 Treze
- Horizonte 0 x 0 América-RN
Datas e horários de Santa Cruz x América-RN:
A partida de ida será oficilizada para às 18h (horário de Brasíli), do dia 30 de agosto, na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata. A data de volta ainda não foi revelada pela CBF.
- Ida: 30/08 - 18h - Santa Cruz x América-RN
- Volta: 06 ou 07/09 - a definir - América-RN x Santa Cruz