Santa Cruz | Notícia

América-RN inicia venda de ingressos para torcida do Santa Cruz nesta terça-feira (02/09)

O clube portiguar informou que solicitou 29.865 bilhetes para o jogo na Arena das Dunas. Sendo assim, 2.987 estão destinados à torcida visitante

Por Robert Sarmento Publicado em 02/09/2025 às 9:55 | Atualizado em 02/09/2025 às 10:17
Santa Cruz 1 x 0 América-RN, jogo de ida das quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro.
Santa Cruz 1 x 0 América-RN, jogo de ida das quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. - JAILTON JR./JC IMAGEM

O América-RN confirmou que as vendas para o setor Noroeste, destinado aos torcedores do Santa Cruz, começam nesta terça-feira (02/09), pelo site Ingresse.com, mas não revelou o horário.

Portanto, fique atento! A capacidade operacional da Arena das Dunas para o duelo é de 29.865 lugares, conforme autorizada pelos órgãos de segurança, sendo 10% (2.987) para a torcida visitante.

O clube potiguar também não divulgou os valores das entradas (inteira e meia-entrada). A reportagem do Blog do Torcedor apura mais informações sobre o assunto. Matéria em atualização.

Nas redes sociais, o Dragão informou que os bilhetes para o público-geral dos mandantes esgotaram. Com isso, são mais de 25 mil confirmados no jogo que vale o acesso à Série C.

Santa Cruz tem vantagem contra o América-RN

A partida de ida, na Arena de Pernambuco, terminou com vitória do Tricolor por 1 a 0, com gol de Ariel. O time pernambucano depende do empate para subir de divisão, no domingo (07/09).

Já o clube mandante tem que ganhar por dois gols de diferença. Se for por um, decisão nos pênaltis. A bola rola para o embate de volta na Arena das Dunas, em Natal, às 19h (horário de Brasília).

