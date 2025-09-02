Venda do Santa Cruz começa quando? Torcida do América-RN esgota ingressos para público geral
Blog do Torcedor apurou que a venda das entradas para os torcedores do Santa Cruz começam depois de reunião da Polícia Militar; saiba os detalhes
O América-RN confirmou que vendeu todos os ingressos do público geral, dos setores de torcida mandante, para o jogo contra o Santa Cruz pelas quartas de final da Série D 2025.
A partida de volta, que vale o acesso para a Série C, será no domingo (07/09), às 19h (horário de Brasília), na Arena das Dunas. O Dragão perdeu o confronto de ida por 1 a 0, com gol de Ariel.
O clube potiguar afirmou que restam algumas unidades destinadas para as pessoas que fizerem a adesão ao programa de sócio até sábado (06/09). Foram solicitados cerca de 32 mil entradas.
Quando começa a venda para torcida do Santa Cruz?
Conforme o Blog do Torcedor apurou, a venda para os visitantes começa depois de reunião da Polícia Militar do Rio Grande do Norte para definir o esquema de divisão entre os torcedores.
Em postagem nas redes sociais, o América-RN confirmou que as vendas para visitantes começam nesta terça-feira (02/09), ainda sem horário e valores revelados. Serão 2.987 ingressos à venda.
Em entrevista à Rádio Jornal, o CEO do Santa Cruz, Pedro Rodrigues, confirmou que a delegação do Tricolor do Arruda viajará para Natal dois dias antes do embate. Ele também frisou que o elenco está muito concentrado no objetivo de subir de divisão.
