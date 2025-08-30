fechar
Santa Cruz | Notícia

Resultado do jogo do Santa Cruz x América-RN hoje (30/08): Veja placar parcial e gols

O duelo é válido pela partida de ida das quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro e vale o acesso à Terceira Divisão de 2026

Por Davi Saboya Publicado em 30/08/2025 às 20:13
Imagem da torcida do Santa Cruz na Arena de Pernambuco
Imagem da torcida do Santa Cruz na Arena de Pernambuco - Jailton Jr/JC Imagem

Santa Cruz x América-RN se enfrentam neste sábado (30). O duelo, que acontece na Arena de Pernambuco, é válido pela partida de ida das quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro.

O primeiro tempo acabou 0x0 e foi bastante equilíbrio. Quem avançar de fase conquista o acesso à Série C de 2026.

Veja o resultado do jogo do Santa Cruz x América-RN hoje (30/08)

Matéria em atualização

