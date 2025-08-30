fechar
Santa Cruz | Notícia

Próximo jogo do Santa Cruz contra o América-RN: Data e horário da volta na Série D

Santa Cruz teve o jogo de ida neste sábado (30), na Arena de Pernambuco, e agora se prepara para o jogo de volta, que será em Natal

Por Thiago Wagner Publicado em 30/08/2025 às 16:40
Thiago (D) e Gabriel (E) em comemoração de gol do Santa Cruz
Thiago (D) e Gabriel (E) em comemoração de gol do Santa Cruz - Evelyn Victoria/SCFC

Jogo do ano. É assim que o torcedor do Santa Cruz olha para o duelo contra o América-RN, pelas quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. Após a ida na Arena de Pernambuco, as duas equipes voltam a se enfrentar na Arena das Dunas, em Natal, pelo jogo de volta.

Quem passar desse confronto está na Série C do ano que vem. Lembrando que não há critério do gol fora para desempatar o duelo. Em caso e igualdade no somatório dos placares, decisão nos pênaltis.

Data e horário - América-RN x Santa Cruz

O duelo de volta entre América-RN e Santa Cruz será no domingo (7), às 19h, no horário de Brasília, na Arena das Dunas. O Escrete de Ouro e sua grande equipe estará in loco no estádio, com toda cobertura da partida.

