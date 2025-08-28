fechar
Há 14 anos, Santa Cruz botava quase 60 mil torcedores no Arruda para subir na Série D; Relembre

Santa Cruz vive situação semelhante a da Série D de 2011, quando conseguiu subir de divisão com apoio massivo da torcida tricolor

Por Thiago Wagner Publicado em 28/08/2025 às 15:31
O Santa Cruz 0 x 1 Central, no arruda, em confronto válido pela 10ª rodada da Série D.
O Santa Cruz 0 x 1 Central, no arruda, em confronto válido pela 10ª rodada da Série D. - JAILTON JR./JC IMAGEM

Vivendo a fase decisiva da briga pelo acesso na Série D deste ano, o Santa Cruz olha para o passado para conseguir o grande objetivo desta temporada. Há quase 15 anos, em 2011, o Tricolor vivia esse mesmo sonho do acesso na Quarta Divisão. E com o mesmo contexto, com grande apoio da torcida, dando show nas arquibancadas.

Na época, o duelo decisivo era contra o Treze, de Campina Grande. Mas a emoção era a mesma. Na ocasião também, o Tricolor tinha o Arruda com grande capacidade, perto dos 60 mil torcedores. E foi justamente esse o número que foi ao estádio coral para apoiar o time no duelo contra o time paraibano.

A missão parecia simples. Como havia empatado em 3x3 no jogo de ida, o Santa Cruz poderia até empatar, até 2x2, que obteria a classificação pelo critério do gol fora. Ainda assim, o clima foi de tensão, afinal o Santa Cruz enfrentava um histórico recente de frustrações em casa na Série D.

Durante 90 minutos, os 60 mil torcedores do Santa Cruz "sofreram" com o placar de 0x0, que teimava em não mudar. Um gol do Treze ali, poderia implicar em uma tragédia. Mas aquele dia não seria de tristeza. O choro que veio ao fim do jogo foi de alegria para a torcida. Alegria e alívio pela classificação à Série C de 2012.

Naquele time, nomes que entrariam na história do Santa Cruz, como Renatinho, Memo e Dutra. Isso sem falar do técnico Zé Teodoro, considerado um dos grandes responsáveis pela ressurreição coral.

Abaixo, o vídeo de como foi aquela partida.

