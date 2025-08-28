fechar
Santa Cruz | Notícia

Ingressos esgotados para Santa Cruz x América de Natal na Arena Pernambuco; confira a parcial atualizada

A expectativa é de casa cheia na noite deste sábado (30) na Arena Pernambuco, palco do jogo de ida das quartas de final da Série D

Por João Victor Tavares Publicado em 28/08/2025 às 15:01
Imagem da torcida do Santa Cruz na Arena de Pernambuco
Imagem da torcida do Santa Cruz na Arena de Pernambuco - Jailton Jr/JC Imagem

O Santa Cruz anunciou em suas redes sociais que os ingressos para o confronto contra o América de Natal, marcado para sábado (30), às 19h (horário de Brasília), estão esgotados para o público geral.

Restam apenas algumas unidades destinadas a sócios titulares e proprietários de camarotes.

A expectativa de público é alta para este duelo das quartas de final da Série D. No último jogo em casa, o torcedor tricolor marcou presença e lotou a Arena no empate por 1 a 1 contra o Altos, em partida realizada em uma segunda-feira à noite, com público de 42.653 torcedores.

Parcial de ingressos atualizada

Na última divulgação, o clube informou que já havia vendido mais de 35.200 bilhetes para o confronto.

O Santa Cruz prometeu liberar uma nova parcial ao longo da noite, e a matéria será atualizada assim que as informações forem divulgadas.

Informações do confronto

  • Jogo: Santa Cruz x América-RN
  • Motivo: Primeiro jogo das quartas de final da Série D
  • Data: Sábado, 30 de agosto de 2025
  • Horário: 19h (de Brasília)
  • Local: Arena Pernambuco

Veja os valores dos ingressos

  • Norte Superior (Visitante) - R$ 40,00
  • Oeste Superior - R$ 40,00
  • Setor Mandante - R$ 40,00
  • Leste Inferior - R$ 40,00
  • Oeste Inferior - R$ 120,00
  • Deck Leste - R$ 120,00
  • Leste Superior - Esgotado
  • Norte Inferior- Esgotado
  • Sul Superior e Inferior - Esgotado

