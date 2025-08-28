Ingressos esgotados para Santa Cruz x América de Natal na Arena Pernambuco; confira a parcial atualizada
A expectativa é de casa cheia na noite deste sábado (30) na Arena Pernambuco, palco do jogo de ida das quartas de final da Série D
O Santa Cruz anunciou em suas redes sociais que os ingressos para o confronto contra o América de Natal, marcado para sábado (30), às 19h (horário de Brasília), estão esgotados para o público geral.
Restam apenas algumas unidades destinadas a sócios titulares e proprietários de camarotes.
A expectativa de público é alta para este duelo das quartas de final da Série D. No último jogo em casa, o torcedor tricolor marcou presença e lotou a Arena no empate por 1 a 1 contra o Altos, em partida realizada em uma segunda-feira à noite, com público de 42.653 torcedores.
Parcial de ingressos atualizada
Na última divulgação, o clube informou que já havia vendido mais de 35.200 bilhetes para o confronto.
O Santa Cruz prometeu liberar uma nova parcial ao longo da noite, e a matéria será atualizada assim que as informações forem divulgadas.
Informações do confronto
- Jogo: Santa Cruz x América-RN
- Motivo: Primeiro jogo das quartas de final da Série D
- Data: Sábado, 30 de agosto de 2025
- Horário: 19h (de Brasília)
- Local: Arena Pernambuco
Veja os valores dos ingressos
- Norte Superior (Visitante) - R$ 40,00
- Oeste Superior - R$ 40,00
- Setor Mandante - R$ 40,00
- Leste Inferior - R$ 40,00
- Oeste Inferior - R$ 120,00
- Deck Leste - R$ 120,00
- Leste Superior - Esgotado
- Norte Inferior- Esgotado
- Sul Superior e Inferior - Esgotado