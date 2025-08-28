Ingressos esgotados para Santa Cruz x América de Natal na Arena Pernambuco; confira a parcial atualizada

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A expectativa é de casa cheia na noite deste sábado (30) na Arena Pernambuco, palco do jogo de ida das quartas de final da Série D

O Santa Cruz anunciou em suas redes sociais que os ingressos para o confronto contra o América de Natal, marcado para sábado (30), às 19h (horário de Brasília), estão esgotados para o público geral.

Restam apenas algumas unidades destinadas a sócios titulares e proprietários de camarotes.

A expectativa de público é alta para este duelo das quartas de final da Série D. No último jogo em casa, o torcedor tricolor marcou presença e lotou a Arena no empate por 1 a 1 contra o Altos, em partida realizada em uma segunda-feira à noite, com público de 42.653 torcedores.

Parcial de ingressos atualizada

Na última divulgação, o clube informou que já havia vendido mais de 35.200 bilhetes para o confronto.

O Santa Cruz prometeu liberar uma nova parcial ao longo da noite, e a matéria será atualizada assim que as informações forem divulgadas.

Informações do confronto

Jogo: Santa Cruz x América-RN

Santa Cruz x América-RN Motivo: Primeiro jogo das quartas de final da Série D

Primeiro jogo das quartas de final da Série D Data: Sábado, 30 de agosto de 2025

Sábado, 30 de agosto de 2025 Horário: 19h (de Brasília)

19h (de Brasília) Local: Arena Pernambuco

Veja os valores dos ingressos