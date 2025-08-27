Sem carga do Santa Cruz, América-RN inicia venda de ingressos para jogo de volta

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O segundo jogo entre os clubes, válido pelas quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro, está previsto para o dia 7 de setembro

O América-RN iniciou a venda dos ingressos para o jogo de volta contra o Santa Cruz, na Arena das Dunas, em Natal. Porém, não liberou, nesta quarta-feira (27), o lote destinado a torcida tricolor. Por lei, o time visitante possui 10% da carga total da partida.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Blog do Torcedor, a diretoria do Santa Cruz está ciente e observa a situação. Isso porque não se trata de uma ilegalidade e a prática já foi adotada, inclusive, pelo próprio clube coral.

Como falta mais de uma semana para o jogo de volta, a expectativa é que os ingressos da torcida visitante sejam disponibilizados em breve. A partida está marcada para o dia 7 de setembro (domingo), às 16h, na Arena das Dunas, em Natal. Os ingressos serão comercializados pela plataforma Ingresse.com.

Na noite desta quarta, o Santa Cruz informou que mais de 35 mil ingressos já foram vendidos para o jogo de ida, no próximo sábado (30), às 19h, na Arena de Pernambuco. Antes, ainda comunicou que uma carga extra de 3 mil ingressos foi disponibilizada.

Público total de Santa Cruz x América-RN

A expectativa é que cerca de 44 mil torcedores estejam na Arena de Pernambuco para o jogo de ida entre Santa Cruz x América-RN. No último jogo, o empate com o Altos, 42.653 ingressos foram comercializados para a partida.