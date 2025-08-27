Ingressos América-RN x Santa Cruz: veja informações iniciais sobre vendas do jogo de volta

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Os times fazem o segundo e decisivo confronto pela vaga na Série C de 2026 na Arena das Dunas, em Natal, no dia 07 de setembro, às 16h (de Brasília)

Santa Cruz e América-RN fazem um dos confrontos das quartas de final do Brasileirão Série D 2025, que definem os quatro clubes que sobem de divisão na atual temporada.

Para o jogo o de ida, a torcida coral praticamente comprou todos os ingressos. Com isso, começou a expectativa sobre a venda dos bilhetes do confronto de volta na Arena das Dunas.

A partida em Natal será em 07 de setembro, às 16h (horário de Brasília). Dependendo do placar do primeiro duelo, o acesso à Série C será definido no tempo normal ou nos pênaltis.

O que se sabe dos ingressos para América-RN x Santa Cruz?

O Blog do Torcedor apurou que o time potiguar iniciará a comercialização das entradas na tarde desta quarta-feira (27/08), no mais tardar à noite, no site Ingresse.com (clique aqui).

A capacidade do estádio é de 32 mil torcedores. Como precisa ter uma espaço divisório entre as duas torcidas, a carga total será em torno de 31 mil. Os tricolores terão direto a 10%.

A reportagem está apurando outras informações, como os valores, por exemplo. Caso os dados oficiais sejam publicados pelo Dragão na internet, a matéria também vai ser atualizada.

Até então, está liberado apenas o check-in para os sócios do América-RN. A expectativa é que, no somantório dos públicos dos dois embates, o número ultrapasse 70 mil presentes.