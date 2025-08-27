fechar
Santa Cruz | Notícia

Santa Cruz x América-RN: Parcial atualizada! Veja o total de ingressos vendidos agora

A expectativa da diretoria coral é que todos os bilhetes sejam comercializados em poucas horas. Ao longo dia, atualizamos a matéria com novas parciais

Por Robert Sarmento Publicado em 27/08/2025 às 8:14 | Atualizado em 27/08/2025 às 8:20
Imagem da torcida do Santa Cruz na Arena de Pernambuco
Imagem da torcida do Santa Cruz na Arena de Pernambuco - Jailton Jr/JC Imagem

Assim que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou data e horário do jogo de ida das oitavas de final da Série D 2025, o Santa Cruz iniciou a venda de ingressos.

Os tricolores querem bater o recorde de público da Arena de Pernambuco contra o América-RN, que é de 45.500 pessoas em Sport x Náutico pelo Campeonato Pernambucano de 2024.

Só para ter ideia da expectativa da diretoria, no empate em 1 a 1 contra o Altos, em plena segunda-feira à noite, 42.653 torcedores corais marcaram presença. Matéria em atualização.

Santa Cruz x América-RN: Quantos ingressos vendidos?

Se ainda não adquiriu seu bilhete, acesso logo o site do Futebol Card. Isso porque até a manhã desta quarta-feira (27/08) mais de 25 mil entradas foram confirmadas pela torcida.

Para ter acesso às arquibancadas, é necessário fazer o registro da biometria facial. Existem dois links para o cadastro: um para sócios (clique aqui) e outro para não sócios (clique aqui).

Valores dos ingressos:

  • Norte Superior (Visitante) - R$ 40,00
  • Oeste Superior - R$ 40,00
  • Setor Mandante - R$ 40,00
  • Norte Inferior - R$ 60,00
  • Oeste Inferior - R$ 120,00
  • Deck Leste - R$ 120,00
  • Leste Superior - Esgotado
  • Sul Inferior - Esgotado
  • Leste Inferior  - Esgotado

