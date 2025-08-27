Santa Cruz x América-RN: Parcial atualizada! Veja o total de ingressos vendidos agora

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A expectativa da diretoria coral é que todos os bilhetes sejam comercializados em poucas horas. Ao longo dia, atualizamos a matéria com novas parciais

Assim que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou data e horário do jogo de ida das oitavas de final da Série D 2025, o Santa Cruz iniciou a venda de ingressos.

Os tricolores querem bater o recorde de público da Arena de Pernambuco contra o América-RN, que é de 45.500 pessoas em Sport x Náutico pelo Campeonato Pernambucano de 2024.

Só para ter ideia da expectativa da diretoria, no empate em 1 a 1 contra o Altos, em plena segunda-feira à noite, 42.653 torcedores corais marcaram presença. Matéria em atualização.

Santa Cruz x América-RN: Quantos ingressos vendidos?

Se ainda não adquiriu seu bilhete, acesso logo o site do Futebol Card. Isso porque até a manhã desta quarta-feira (27/08) mais de 25 mil entradas foram confirmadas pela torcida.

Para ter acesso às arquibancadas, é necessário fazer o registro da biometria facial. Existem dois links para o cadastro: um para sócios (clique aqui) e outro para não sócios (clique aqui).

Valores dos ingressos: