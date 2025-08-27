Vem novo recorde? Santa Cruz domina lista de maiores públicos da história da Série D

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Tricolor é responsável por oito dos dez maiores públicos da Série D. Duelo contra o Altos rendeu o 7º maior público de uma partida da competição

A Série D 2025 está em sua reta decisiva e terá um dos confrontos mais importantes da história da competição. Santa Cruz e América-RN irão se enfrentar nas quartas de final, em duelos que prometem atrais grandes públicos.

A expectativa é de que mais de 30 mil pessoas compareçam em ambas as partidas, em públicos que estariam entre os 30 maiores da história da competição nacional.

O clube pernambucano é a principal potência histórica da competição quando o assunto é a presença de sua torcida no estádio.

O Tricolor detém oito dos dez maiores públicos da história da Série D. Todos os quatro primeiros números são de partidas em que o Santa Cruz foi mandante no Estádio do Arruda.

O maior público da história da Série D foi registrado no duelo entre Santa Cruz e Treze, no ano de 2011, em confronto válido pelas quartas de final da competição, ocasião que terminou em empate sem gols, placar suficiente para garantir o acesso tricolor, para alegria de aproximadamente 60 mil torcedores no Mundão do Arruda.

Ainda no mesmo ano, mais de 54 mil pessoas estiveram presentes na grande decisão da competição, em que o Tupi venceu o Santa Cruz por 2 a 0. O número representa o segundo maior público da história do torneio.

O duelo contra o Altos, válido pela ida da terceira fase da atual edição da Série D, que contou com a presença de mais de 42 mil presentes na Arena de Pernambuco, também está presente na lista, já que representa o sétimo maior público da história da competição.

Confira os 10 maiores públicos da história da Série D