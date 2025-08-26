CBF confirma datas e horários de jogos do Santa Cruz contra o América-RN

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Santa Cruz enfrenta o América-RN pelas quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro; Partidas valem o acesso para a Série C

Datas e horários definidos. A CBF confirmou nesta terça-feira (26) a programação das partidas do Santa Cruz contra o América-RN, pelas quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro.

A ida será na Arena de Pernambuco, no sábado (30), às 19h. Já a volta será no domingo (7), às 16h, na Arena das Dunas. A informação de que o jogo de ida deveria ser às 19h havia sido antecipada pelo repórter Igor Moura, do Escrete de Ouro.

A apuração é do repórter Igor Moura, do Escrete de Ouro. Em contato com o presidente da Federação Pernambucana de Futebol, Evandro Carvalho, foi apontado que o horário das 19h seria melhor pela questão de logística e segurança. E que isso já teria sido acordado com o Santa Cruz.

Lembrando que no mesmo dia há o jogo do Náutico contra o Ituano, pela última rodada da Série C. A partida está marcada para os Aflitos, às 17h.

Vale o acesso

Lembrando que esse confronto vale o acesso para a Série C do ano que vem. Não há regra do gol fora como critério de desempate. Ou seja, quem tiver, no somatório dos jogos, a vantagem de placar está na Terceira Divisão. Empate na soma dos resultados de ida e volta leva a decisão para os pênaltis.