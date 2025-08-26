fechar
Santa Cruz | Notícia

CBF confirma datas e horários de jogos do Santa Cruz contra o América-RN

Santa Cruz enfrenta o América-RN pelas quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro; Partidas valem o acesso para a Série C

Por Thiago Wagner Publicado em 26/08/2025 às 16:55 | Atualizado em 26/08/2025 às 17:01
Imagem dos jogadores do Santa Cruz na Arena de Pernambuco
Imagem dos jogadores do Santa Cruz na Arena de Pernambuco - Jailton Jr/JC Imagem

Datas e horários definidos. A CBF confirmou nesta terça-feira (26) a programação das partidas do Santa Cruz contra o América-RN, pelas quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. 

A ida será na Arena de Pernambuco, no sábado (30), às 19h. Já a volta será no domingo (7), às 16h, na Arena das Dunas. A informação de que o jogo de ida deveria ser às 19h havia sido antecipada pelo repórter Igor Moura, do Escrete de Ouro.

Leia Também

A apuração é do repórter Igor Moura, do Escrete de Ouro. Em contato com o presidente da Federação Pernambucana de Futebol, Evandro Carvalho, foi apontado que o horário das 19h seria melhor pela questão de logística e segurança. E que isso já teria sido acordado com o Santa Cruz.

Lembrando que no mesmo dia há o jogo do Náutico contra o Ituano, pela última rodada da Série C. A partida está marcada para os Aflitos, às 17h.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Vale o acesso

Lembrando que esse confronto vale o acesso para a Série C do ano que vem. Não há regra do gol fora como critério de desempate. Ou seja, quem tiver, no somatório dos jogos, a vantagem de placar está na Terceira Divisão. Empate na soma dos resultados de ida e volta leva a decisão para os pênaltis.

Leia também

Santa Cruz x América-RN pode ser às 19h, no sábado (30)
Santa Cruz

Santa Cruz x América-RN pode ser às 19h, no sábado (30)
Santa Cruz: presidente espera jogo no sábado e convoca torcida para quebrar recorde da Arena
Santa Cruz

Santa Cruz: presidente espera jogo no sábado e convoca torcida para quebrar recorde da Arena

Compartilhe

Tags