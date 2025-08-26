Santa Cruz x América-RN pode ser às 19h, no sábado (30)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Santa Cruz encara o América-RN pelas quartas de final da Série D em jogos de ida e volta; Primeira partida será na Arena de Pernambuco

A partida do Santa Cruz contra o América-RN, pela ida das quartas de final da Série D, deve ocorrer no sábado (30), conforme já antecipado pela reportagem do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação, mas às 19h, e não mais às 18h como estava previsto antes.

A apuração é do repórter Igor Moura, do Escrete de Ouro. Em contato com o presidente da Federação Pernambucana de Futebol, Evandro Carvalho, foi apontado que o horário das 19h seria melhor pela questão de logística e segurança. E que isso já teria sido acordado com o Santa Cruz.

Lembrando que no mesmo dia há o jogo do Náutico contra o Ituano, pela última rodada da Série C. A partida está marcada para os Aflitos, às 17h.

A confirmação deve ser dada pela CBF ainda nesta terça-feira (26). Nessa comunicação, será divulgada ainda a data e horário do jogo de volta, em Natal.

Vale o acesso



A partida entre Santa Cruz e América-RN vale o acesso para a Série C do ano que vem. Quem levar a melhor no confronto sobe de divisão. Não há critério do gol fora nessa fase.