Santa Cruz | Notícia

Santa Cruz x América-RN pode ser às 19h, no sábado (30)

Santa Cruz encara o América-RN pelas quartas de final da Série D em jogos de ida e volta; Primeira partida será na Arena de Pernambuco

Por Thiago Wagner Publicado em 26/08/2025 às 16:23 | Atualizado em 26/08/2025 às 16:29
Imagem dos jogadores do Santa Cruz na Arena de Pernambuco
Imagem dos jogadores do Santa Cruz na Arena de Pernambuco - Jailton Jr/JC Imagem

A partida do Santa Cruz contra o América-RN, pela ida das quartas de final da Série D, deve ocorrer no sábado (30), conforme já antecipado pela reportagem do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação, mas às 19h, e não mais às 18h como estava previsto antes. 

A apuração é do repórter Igor Moura, do Escrete de Ouro. Em contato com o presidente da Federação Pernambucana de Futebol, Evandro Carvalho, foi apontado que o horário das 19h seria melhor pela questão de logística e segurança. E que isso já teria sido acordado com o Santa Cruz.

Lembrando que no mesmo dia há o jogo do Náutico contra o Ituano, pela última rodada da Série C. A partida está marcada para os Aflitos, às 17h.

A confirmação deve ser dada pela CBF ainda nesta terça-feira (26). Nessa comunicação, será divulgada ainda a data e horário do jogo de volta, em Natal.

Vale o acesso

A partida entre Santa Cruz e América-RN vale o acesso para a Série C do ano que vem. Quem levar a melhor no confronto sobe de divisão. Não há critério do gol fora nessa fase.

