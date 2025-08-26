Santa Cruz x América-RN pode ser às 19h, no sábado (30)
Santa Cruz encara o América-RN pelas quartas de final da Série D em jogos de ida e volta; Primeira partida será na Arena de Pernambuco
A partida do Santa Cruz contra o América-RN, pela ida das quartas de final da Série D, deve ocorrer no sábado (30), conforme já antecipado pela reportagem do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação, mas às 19h, e não mais às 18h como estava previsto antes.
A apuração é do repórter Igor Moura, do Escrete de Ouro. Em contato com o presidente da Federação Pernambucana de Futebol, Evandro Carvalho, foi apontado que o horário das 19h seria melhor pela questão de logística e segurança. E que isso já teria sido acordado com o Santa Cruz.
Lembrando que no mesmo dia há o jogo do Náutico contra o Ituano, pela última rodada da Série C. A partida está marcada para os Aflitos, às 17h.
A confirmação deve ser dada pela CBF ainda nesta terça-feira (26). Nessa comunicação, será divulgada ainda a data e horário do jogo de volta, em Natal.
Vale o acesso
A partida entre Santa Cruz e América-RN vale o acesso para a Série C do ano que vem. Quem levar a melhor no confronto sobe de divisão. Não há critério do gol fora nessa fase.