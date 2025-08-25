Santa Cruz: presidente espera jogo no sábado e convoca torcida para quebrar recorde da Arena
Santa Cruz encara o América-RN pelas quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro; Partida de ida será na Arena de Pernambuco
Em entrevista ao repórter Leonardo Vasconcelos, da TV Jornal, o presidente do Santa Cruz, Bruno Rodrigues disse que está tudo bem encaminhado para o jogo contra o América-RN, pela ida das quartas de final da Série D, ser realmente no sábado (30), às 18h, na Arena de Pernambuco.
"Já encaminhamos a documentação e oficio. Governadora Raquel Lyra, a quem quero agradecer, já publicou nota garantindo segurança. A tendencia é que seja confirmado pela CBF no sábado, às 18h", disse Rodrigues.
A dúvida sobre a data do jogo ocorreu porque no fim de semana o Recife tem o jogo do Náutico, contra o Ituano, no sábado (30), às 17h, enquanto que no domingo (31), o Sport enfrenta o Vasco, às 20h30. Contudo, a governadora Raquel Lyra garantiu a segurança pública, seja qual for o dia. O Santa Cruz pediu o sábado em ofício para a CBF.
Além de demonstrar confiança na realização da partida no sábado, Bruno Rodrigues convocou a torcida. "Vamos quebrar o recorde da Arena de Pernambuco".
Vale o acesso
O duelo contra o América-RN vale o acesso para a Série C. A ida será na Arena de Pernambuco, enquanto que a volta será na Arena das Dunas, em Natal.