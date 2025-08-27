Quais os maiores públicos da Arena de Pernambuco? Veja top 10 e marcas que o Santa Cruz pode quebrar
Santa Cruz encara o América-RN neste sábado (30), na Arena de Pernambuco; Partida é válida pela ida das quartas de final da Série D
A torcida do Santa Cruz está a todo vapor na compra dos ingressos para o jogo contra o América-RN, neste sábado (30), pela ida das quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. O confronto, em formato de ida e volta, vale o acesso para a Série C do ano que vem.
A expectativa da torcida coral é encher novamente a Arena de Pernambuco. No jogo contra o Altos, o clube registrou seu maior público, 42.653. A meta agora é tentar superar pelo menos essa marca. O presidente Bruno Rodrigues já convocou a torcida.
Mas qual o real recorde da Arena de Pernambuco? O Santa Cruz pode bater?
Recordes da Arena de Pernambuco
O maior público da Arena de Pernambuco na história é o jogo entre Sport e Náutico, pela final do Pernambucano 2024. Foram mais de 45 mil torcedores. No mesmo ano, o Sport também registrou mais de 45 mil no clássico contra o Santa Cruz, pelo Estadual.
Após isso, tem o jogo do Brasil contra o Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, em 2016. Também com mais de 45 mil torcedores. Após isso, vem a marca de Santa Cruz x Altos, neste ano.
Para o duelo contra o América, a chance de ser mais de 45 mil é considerada remota uma vez que há espaços destinados para separação entre as torcidas visitante e mandante. Sem falar que cerca de 4 mil ingressos são destinos ao torcedor do América-RN.
Maiores públicos da Arena de Pernambuco
- 45.500 - Sport 0 x 0 Náutico, pelo Campeonato Pernambucano 2024
- 45.492 - Sport (5) 0 x 0 (3) Santa Cruz, pelo Campeonato Pernambucano 2024
- 45.010 - Brasil 2 x 2 Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018
- 42.653 - Santa Cruz 1 x 1 Altos, pela Série D 2025
- 42.544 – Sport 1 x 1 Fortaleza, pela Copa do Nordeste 2022
- 42.352 – Náutico 2 x 1 Central, pelo Campeonato Pernambucano 2018
- 42.025 – Sport 0 x 2 Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro 2017
- 41.994 – Sport 2 x 0 São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro 2015
- 41.876 – Alemanha 1 x 0 Estados Unidos, pela Copa do Mundo 2014
- 41.705 – Espanha 2 x 1 Uruguai, pela Copa das Confederações 2013