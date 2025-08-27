Quais os maiores públicos da Arena de Pernambuco? Veja top 10 e marcas que o Santa Cruz pode quebrar

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Santa Cruz encara o América-RN neste sábado (30), na Arena de Pernambuco; Partida é válida pela ida das quartas de final da Série D

A torcida do Santa Cruz está a todo vapor na compra dos ingressos para o jogo contra o América-RN, neste sábado (30), pela ida das quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. O confronto, em formato de ida e volta, vale o acesso para a Série C do ano que vem.

A expectativa da torcida coral é encher novamente a Arena de Pernambuco. No jogo contra o Altos, o clube registrou seu maior público, 42.653. A meta agora é tentar superar pelo menos essa marca. O presidente Bruno Rodrigues já convocou a torcida.

Mas qual o real recorde da Arena de Pernambuco? O Santa Cruz pode bater?

Recordes da Arena de Pernambuco

O maior público da Arena de Pernambuco na história é o jogo entre Sport e Náutico, pela final do Pernambucano 2024. Foram mais de 45 mil torcedores. No mesmo ano, o Sport também registrou mais de 45 mil no clássico contra o Santa Cruz, pelo Estadual.

Após isso, tem o jogo do Brasil contra o Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, em 2016. Também com mais de 45 mil torcedores. Após isso, vem a marca de Santa Cruz x Altos, neste ano.

Para o duelo contra o América, a chance de ser mais de 45 mil é considerada remota uma vez que há espaços destinados para separação entre as torcidas visitante e mandante. Sem falar que cerca de 4 mil ingressos são destinos ao torcedor do América-RN.

Maiores públicos da Arena de Pernambuco