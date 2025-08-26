Santa Cruz: Presidente confirma bicho de R$ 1,1 milhão para acesso

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Santa Cruz enfrenta o América-RN pelas quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro; Tricolor sobe se superar os pontiguares

Premiação de R$ 1,1 milhão. Esse é o valor que o presidente Bruno Rodrigues prometeu ao elenco do Santa Cruz em caso de acesso para a Série C do ano que vem. A confirmação foi feita pelo próprio mandatário em entrevista ao influenciador Ney Silva nas redes sociais.

Na conversa com o influenciador, Bruno Rodrigues ainda confirmou que o elenco está com os pagamentos em dia e que o clube irá efetuar até esta quarta-feira (27) o pagamento do bicho de R$ 400 mil, referente à classificação para as quartas de final.

O Santa Cruz enfrenta o América-RN no sábado (30), às 19h, na Arena de Pernambuco. A volta será em Natal, no dia 7 de setembro, às 16h.

Lembrando que agora vale o acesso. Ou seja. Quem sair vencedor do confronto está na Série C do ano que vem. Não há vantagem do empate e nem o critério do gol fora. Em caso de igualdade no somatório das duas partidas, a decisão vai para os pênaltis.