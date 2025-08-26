"Sempre vi muita tranquilidade nele", diz executivo do Santa Cruz sobre Rokenedy
O jovem goleiro coral foi decisivo para o Santa Cruz nas duas classificações seguidas que foram obtidas na Série D do Campeonato Brasileiro
O executivo de futebol do Santa Cruz, Harlei Menezes, concedeu uma entrevista exclusiva ao Fórum Esportivo, da Rádio Jornal, na noite desta terça-feira (26). Na sabatina, o ex-goleiro rasgou elogios para o jovem arqueiro Rokenedy. De acordo com Harlei, o prata da casa do Tricolor do Arruda sempre demonstrou muita tranquilidade, independente do resultado do campo.
"Sempre vi muita tranquilidade do Rokenedy desde o início da temporada. Mesmo muito jovem, eu observava ele sereno, independente da performance no campo. Eu sempre disse a ele, que quando era goleiro, não gostava muito de ouvir quando vinham falar comigo. Pedia para deixar eu seguir o meu feeling", afirmou Harlei.
"E passei isso pra ele. Sempre digo que dentro do campo quem toma as decisões é ele. Dentro das quatro linhas, o jogador sabe a melhor escolha. Então, o Roke tem conseguido mostrar em campo as suas características", completou.
Apesar das falhas nos jogos contra o Sergipe, Rokenedy foi decisivo para o Santa Cruz nas disputas por pênaltis contra o próprio Sergipe e também diante do Altos. Ele ganhou a disputa pela titularidade com o experiente Felipe Alves na reta final da primeira fase.
Trabalho no Santa Cruz
Questionado sobre o trabalho no departamento de futebol do Santa Cruz, Harlei Menezes exaltou o trabalho gradativo que foi realizado no decorrer da temporada. Inclusive, exaltou o papel do ex-treinador Itamar Schülle no projeto.
"Desde que recebi o convite, eu sempre admirei o Santa Cruz por sua grande história no futebol brasileiro. Isso sem contar com a paixão da torcida, que não o clube em nenhuma circunstância. Então, penso no acesso desde o primeiro dia", disse.
"Assim, o balanço que faço é que o presidente Bruno (Rodrigues) tem feito um grande tralhando, mudando a fama do time e conseguindo montar uma grande equipe. Não podemos esquecer do trabalho do professor Itamar, que começou tudo isso. Fomos construindo essa identidade aos poucos até chegar na equipe atual", acrescentou.
