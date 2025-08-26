Santa Cruz inicia venda dos ingressos para jogo contra o América-RN
O Tricolor do Arruda encara o clube potiguar, no próximo sábado, na Arena de Pernambuco, em partida válida pelo jogo de ida das quartas de final
Por meio das redes sociais, na noite desta terça-feira (26), o Santa Cruz informou que o "check-in" dos ingressos para o jogo contra o América-RN foi liberado. Além disso, destacou que a comercialização dos bilhetes promocionais será iniciada a partir das 22h (de Brasília).
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou Santa Cruz x América-RN para o próximo sábado (30). A partida acontece na Arena de Pernambuco, a partir das 19h (de Brasília).
O duelo é válido pela partida de ida das quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. O Santa Cruz quer superar a marca do jogo contra o Altos, onde colocou pouco mais de 42 mil torcedores no palco de São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife.
Os bilhetes estão sendo comercializados por meio do site do Futebol Card. Seguindo a legislação federal, é importante destacar a necessidade de realizar o cadastro da biometria facial.
América-RN x Santa Cruz
O duelo de volta entre América-RN x Santa Cruz acontece no dia 7 de setembro (domingo). A partida está marcada para começar a partir das 16h (de Brasília), na Arena das Dunas, em Natal. Quem conquistar a classificação garante o acesso à Série C 2026.