Nautico | Notícia

Chaveamento Série C: Provável tabela do Náutico com classificação atual

Náutico já está classificado para a próxima fase da Série C do Campeonato Brasileiro; Timbu ainda pode ser segundo na classificação geral

Por Thiago Wagner Publicado em 26/08/2025 às 14:19 | Atualizado em 26/08/2025 às 14:23
Náutico 1x0 Anápolis, nos Aflitos, pela Série C.
Náutico 1x0 Anápolis, nos Aflitos, pela Série C. - JAILTON JR./JC IMAGEM

Já classificado para a próxima fase da Série C do Campeonato Brasileiro, o Náutico já foca no quadrangular da competição. Tendo o último jogo da primeira a disputa, contra o Ituano, no sábado (30), às 17h, nos Aflitos, o Timbu sonha em ser segundo ou terceiro na classificação final.

Independente de ser segundo ou terceiro, o Náutico deve ficar no Grupo B. Com a classificação atual, os adversário seriam Ponte Preta (2º), Guarani (6º) e Brusque (7º). Lembrando que essa classificação pode mudar com a última rodada da Série C. Ainda há uma chance do Timbu ser quarto ou quinto, mas essa chance é muito remota.

Além dos adversários, outra questão que pode mudar é a tabela do Náutico no Quadrangular. Nesse caso, a ordem dos jogos mudam se for segundo ou terceiro.

Tabela do Náutico - Série C

Com o Náutico sendo 3º

  • Adversários: Ponte Preta, Guarani e Brusque
  • Tabela dada a classificação atual: Guarani (fora), Brusque (casa), Ponte Preta (casa), Ponte Preta (fora), Brusque (fora) e Guarani (casa)

Com o Náutico sendo 2º

  • Adversários: Ponte Preta, Guarani e Brusque
  • Provável tabela (com a Ponte em terceiro): Brusque (fora), Guarani (casa), Ponte Preta (fora), Ponte Preta (casa), Guarani (fora), Brusque (casa)

Em comum, o fato de abrir o quadrangular fora de casa e fechar em casa. Para isso ocorrer, o Náutico só precisa de um empate ou vitória contra o Ituano em casa. Dado que Ponte, Guarani e Brusque também vão manter suas posições, seria mais ou menos esse o cenário do Timbu.

