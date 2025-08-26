Chaveamento Série C: Provável tabela do Náutico com classificação atual
Náutico já está classificado para a próxima fase da Série C do Campeonato Brasileiro; Timbu ainda pode ser segundo na classificação geral
Já classificado para a próxima fase da Série C do Campeonato Brasileiro, o Náutico já foca no quadrangular da competição. Tendo o último jogo da primeira a disputa, contra o Ituano, no sábado (30), às 17h, nos Aflitos, o Timbu sonha em ser segundo ou terceiro na classificação final.
Independente de ser segundo ou terceiro, o Náutico deve ficar no Grupo B. Com a classificação atual, os adversário seriam Ponte Preta (2º), Guarani (6º) e Brusque (7º). Lembrando que essa classificação pode mudar com a última rodada da Série C. Ainda há uma chance do Timbu ser quarto ou quinto, mas essa chance é muito remota.
Além dos adversários, outra questão que pode mudar é a tabela do Náutico no Quadrangular. Nesse caso, a ordem dos jogos mudam se for segundo ou terceiro.
Tabela do Náutico - Série C
Com o Náutico sendo 3º
- Adversários: Ponte Preta, Guarani e Brusque
- Tabela dada a classificação atual: Guarani (fora), Brusque (casa), Ponte Preta (casa), Ponte Preta (fora), Brusque (fora) e Guarani (casa)
Com o Náutico sendo 2º
- Adversários: Ponte Preta, Guarani e Brusque
- Provável tabela (com a Ponte em terceiro): Brusque (fora), Guarani (casa), Ponte Preta (fora), Ponte Preta (casa), Guarani (fora), Brusque (casa)
Em comum, o fato de abrir o quadrangular fora de casa e fechar em casa. Para isso ocorrer, o Náutico só precisa de um empate ou vitória contra o Ituano em casa. Dado que Ponte, Guarani e Brusque também vão manter suas posições, seria mais ou menos esse o cenário do Timbu.