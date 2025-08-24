fechar
Náutico sai atrás contra o São Bernardo, mas busca empate mantém vice-liderança e invencibilidade na Série C

Timbu sofreu o primeiro gol nos últimos 10 jogos, mas foi buscar ponto importante para encaminhar um lugar no G4 e vantagem no quadrangular do acesso

Por Victor Peixoto Publicado em 24/08/2025 às 18:35 | Atualizado em 24/08/2025 às 21:39
São Bernardo 1 x 1 Náutico, 18ª rodada da Série C 2025
São Bernardo 1 x 1 Náutico, 18ª rodada da Série C 2025 - Janes Carvalho/Onzex Press e Imagens | @carvalho.click

Tudo igual no interior paulista! Pela 18ª rodada da Série C 2025São Bernardo Náutico empataram em 1 x 1 no Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo. Já classificadas para o quadrangular do acesso, as equipes entraram em campo leves e com o objetivo de chegar à última rodada dependendo apenas de si mesmos para garantir uma vaga no G4, o que possibilita a vantagem de jogar em casa na última rodada do quadrangular.

Nesse sentido, melhor para o Timbu, que agora precisa de apenas um empate na última rodada, para alcançar tal objetivo.

Jogo bom em São Bernardo do Campo

A classificação antecipada de ambas as equipes tornou o jogo atrativo e com pouca pressão de lado a lado, deixando os jogadores de lado a lado tranquilos na partida.

Tranquilos, mas não acomodados, o que possibilitou uma partida movimentada, sobretudo no segundo tempo.

Após uma primeira parte sem gols, a segunda foi movimentada. Aos seis minutos, o Náutico saiu jogando errado e entregou de bandeja para Felipe Azevedo, aquele mesmo ex-Sport, chutar no cantinho. Wellerson defendeu, mas soltou nos pés de Foguinho, que com o arqueiro alvirrubro vencido, só empurrou para as redes.

Detalhe, este foi o primeiro e único gol sofrido pelo Náutico nos últimos 10 jogos disputados.

Mas também quem também teve que só empurrar para o gol vazio foi Marco Antônio. Após boa jogada, Vinícius cruzou da esquerda e a bola veio com veneno, passando por todo mundo e tocando caprichosamente a trave. No rebote, a bola ficou "caminhando" sobre a linha para o camisa 8 alvirrubro empatar a partida.

Com o resultado, o Náutico termina o fim de semana na vice-liderança com 33 pontos, três a mais que Ponte Preta, que ainda joga nesta rodada, Londrina e do próprio São Bernardo5° colocado com 30 pontos.

As equipes voltam a campo no próximo final de semana. O Timbu encerra sua campanha na primeira fase diante do Ituano, no próximo sábado (30) em jogo marcado para às 17h nos Aflitos. Já a equipe paulista visitará o Floresta no Domingão, em Horizonte, no interior do Ceará.

Ficha da partida - São Bernardo x Náutico

São Bernardo: Júnior Oliveira; Léo Duarte, Matheus Salustiano, Augusto e Pará; Foguinho, Dudu Miraíma (Emerson Santos), João Paulo e Victor Andrade (Silas); Felipe Garcia (Rodolfo) e Felipe Azevedo (Echaporã) - Ricardo Catalá

Náutico: Wellerson; Arnaldo, João Maistro, Carlinhos e Igor Fernandes (Raimar); Igor Pereira, Marco Antônio (Samuel) e Patrick Allan; Vinícius, Hélio Borges (Samuel Otusanya) e Bruno Mezenga - Hélio dos Anjos

Local: Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo-SP. Árbitro: Arthur Gomes Rabelo (ES). Assistentes: Pedro Amorim de Freitas e Arthur Pancieri Pires (ES). Gols: Foguinho (06’/2ºT) (SBD); Marco Antônio (23’/2ºT) (NAU). Cartões amarelos: Felipe Azevedo e Léo Duarte (SBD); Igor Pereira (NAU).

